Άρχισαν στην Ιρλανδία τα γυρίσματα ταινίας για τη ζωή του Τζέιμς Στιούαρτ

Πρωταγωνιστής στον βασικό ρόλο είναι ο 28χρονος Νεοζηλανδός ηθοποιός KJ Apa ενώ ο Κρίστοφερ ΜακΝτόναλντ θα υποδυθεί τον Λάιονελ Μπάριμορ
Άρχισαν στο δυτικό Κορκ της Ιρλανδίας τα γυρίσματα της βιογραφικής ταινίας με τίτλο «Jimmy» για τον αξέχαστο Αμερικανό ηθοποιό Τζέιμς Στιούαρτ με πρωταγωνιστή τον 28χρονο Νεοζηλανδό ηθοποιό KJ Apa που έχει παίξει στην τηλεοπτική σειρά "Ρίβερντεϊλ" (2017 – 2023).
Στην ταινία της Burns & Co. Productions ο 70χρονος Αμερικανός ηθοποιός Κρίστοφερ ΜακΝτόναλντ - Christopher McDonald (κεντρική φωτ.) που είχε παίξει το 1994 στο Οσκαρικό φιλμ "Κουίζ Σώου" του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, θα υποδυθεί στην ταινία "Jimmy", τον Λάιονελ Μπάριμορ και ο Νιλ ΜακΝτόνα θα εμφανιστεί ως ο πατέρας του Τζέιμς Στιούαρτ, Αλεξάντερ. Τη θρυλική ηθοποιό Τζίντζερ Ρότζερ θα υποδυθεί η Τζέμα Ντόνοβαν.
«Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στον τρόπο με τον οποίο το καταπληκτικό μας καστ έχει συνδεθεί άμεσα βαθιά με την ιστορία μας και με εμάς» δήλωσε ο σκηνοθέτης και παραγωγός Άαρον Μπερνς, σύμφωνα με το Variety. «Το ότι βρισκόμαστε στην Ιρλανδία μας επιτρέπει να έχουμε την αίσθηση της Αγγλίας της δεκαετίας του 1940 και με τα όμορφα κοστούμια και σκηνικά μας, νιώθω σαν να έχουμε επιστρέψει στον κόσμο του Τζίμι Στιούαρτ» υπογράμμισε.
Απ' όσο διαβάσαμε, το “Jimmy” επικεντρώνεται κυρίως στην περίοδο της δεκαετίας του 1940, που ήταν μία περίοδος σημαντικών αλλαγών για τον James Stewart, έναν ιδιαίτερα αγαπητό ηθοποιό του Hollywood. Ο Στιούαρτ έμελλε να υπηρετήσει στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Αμερικανική αεροπορία ενώ επιστρέφοντας στο Hollywood, πρωταγωνίστησε στο κλασικό πλέον φιλμ “It’s a Wonderful Life-Μια Υπέροχη Ζωή” σε σκηνοθεσία του Φρανκ Κάπρα το 1946.
Ο Τζέιμς Μέτλαντ Στιούαρτ, όπως ήταν ολόκληρο το όνομα του, είχε γεννηθεί τον Μάιο του 1908 και έφυγε από τη ζωή στις 2 Ιουλίου του 1997, στα 89 του χρόνια. Είχε τιμηθεί με το βραβείο Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου το 1941 για την ταινία "Κοινωνικά σκάνδαλα" του Τζορτζ Κιούκορ.
*Οι David Cook, Angela Galgani Sullivan και John Norton της Redted Media συμμετέχουν στην παραγωγή της ταινίας με την Burns and Strawhand ενώ άξιο αναφοράς είναι πως η Kelly Stewart-Harcourt, μία από τις κόρες του αξέχαστου ηθοποιού και σταρ Jimmy Stewart εκτελεί χρέη executive producer-εκτελεστικής παραγωγού στην ταινία.
Με στοιχεία & από το ΑΠΕ
