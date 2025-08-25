Πάνω από 4.500 ακίνητα στο σφυρί- Σεπτέμβριος φωτιά για τους δανειολήπτες

Νέο «μαύρο» ρεκόρ πλειστηριασμών αναμένεται τη νέα σεζόν, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέτρα για τη στεγαστική κρίση στη ΔΕΘ.

Μόνο τον Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί πάνω από 4.500 πλειστηριασμοί, ενώ αναμένονται κι άλλοι.

Όπως εξήγησε ο δικηγόρος Γιώργος Νικολακόπουλος, το στεγαστικό πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί όσο δεν υπάρχει προσφορά ακινήτων -κατάσταση που επιβαρύνεται και λόγω των πλειστηριασμών. «Τον Σεπτέμβρη έχουν προγραμματιστεί 4.562 πλειστηριασμοί, που σημαίνει ότι σε έναν μήνα αν δεν βγουν όλα αυτά τα σπίτια και τα καταστήματα σε πλειστηριασμό, θα είναι κατασχεμένα ακόμα και αν δεν πλειστηριαστούν άρα το πιο πιθανό είναι να μην τα εκμεταλλεύεται κανείς».

Ο κ. Νικολακόπουλος διευκρίνισε ότι «οι 4.500 πλειστηριασμοί έρχονται μόνο τον Σεπτέμβριο, από 3/9 μέχρι τέλη του μήνα. Είναι ένα τεράστιο νούμερο αυξανόμενο συνεχώς κάθε χρόνο. Πέρσι είχαμε ρεκόρ πλειστηριασμών, φέτος έρχονται ακόμα περισσότεροι διότι έχουμε ήδη προσδιορισμένους πάρα πολλούς. Και πλέον γίνονται. Δηλαδή, έχουν συρρικνωθεί τα δικαιώματα των δανειοληπτών και δύσκολα μπορεί να σταματήσει ένας πλειστηριασμός».

Πώς τα funds «κοκκινίζουν» δάνεια... στα σιωπηλά

Ο δικηγόρος ανέφερε επίσης πως τώρα τον Αύγουστο τα funds κοινοποιούν επιστολές που λένε ότι έγινε μεταβίβαση του δανείου και έχει αλλάξει ο λογαριασμός που πληρώνει τη δόση.

«Τον Αύγουστο πολλά σπίτια είναι κλειστά, χάνονται αυτές οι επιστολές με αποτέλεσμα πολύ σύντομα να κοκκινίζουν τα δάνεια. Αλλάζουνε χέρια και δίνονται απλές επιστολές οι οποίες είναι ετεροχρονισμένες. Προχθές ήρθε επιστολή η οποία είχε ημερομηνία του Ιουνίου (πριν δύο μήνες), επομένως θα εμφανιστεί αργότερα στο δικαστήριο το fund και θα πει να εδώ έχω επιστολή που εδώ και δύο μήνες έχω ενημερώσει, έχει πληρώσει σε λάθος λογαριασμό ο δανειολήπτης, άρα του κοκκινίζω το δάνειο και προχωράω σε πλειστηριασμό. Δυστυχώς, αυτή η πρακτική είναι πολύ διαδεδομένη το τελευταίο διάστημα, θα αυξηθούν οι πλειστηριασμοί και θα υπάρχει πρόβλημα».

Όπως πρόσθεσε, τα funds και οι τράπεζες εκβιάζουν την κυβέρνηση για περαιτέρω οφέλη. «Έχουν πάρει ακίνητα και επί σειρά ετών όσο τα 'χουνε δεν έχουν πληρώσει ΕΝΦΙΑ. Ζητάνε να τους χαριστεί ο ΕΝΦΙΑ. Ο ΕΝΦΙΑ χρεώνεται στον προηγούμενο ιδιοκτήτη και μπαίνει στο ΑΦΜ του. Οι τράπεζες και τα funds δεν χρεώνονται αυτό τον ΕΝΦΙΑ. Επίσης, ζητάνε οι πολεοδομικές παραβάσεις να τακτοποιηθούν χωρίς κόστος για να βγάλουν αυτά τα ακίνητα στην αγορά. Επιπλέον δεν πληρώνουν λογαριασμούς και κοινόχρηστα. Παίρνουν τα ακίνητα και θέλουν και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο».

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του 2025 η στέγη

Από την πλευρά του ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο θέμα που αντιμετωπίζει το 2025 είναι η στέγη.

«Αυτό το θέμα δεν αντιμετωπίζεται με επιδόματα. Το θέμα στη στέγη γενικά, είναι προσφορά και ζήτηση. Όσο δεν αυξάνεις την προσφορά, όσο η προσφορά είναι μικρή και η ζήτηση είναι μεγάλη, αυτό δεν θα αλλάξει. Ο ιδιοκτήτης θα προσπαθεί να βρει λόγω της μειωμένης προσφοράς τον ενοικιαστή που θα πληρώσει αυτό το τίμημα. Με την επιδότηση μπορεί να δούμε ακόμα μεγαλύτερα ενοίκια. Δηλαδή θα σκεφτεί ο ιδιοκτήτης, εσύ παίρνεις ένα επίδομα άρα μπορώ να σου αυξήσω το ενοίκιο».

Και συμπλήρωσε: «Έχουμε πάνω από 10.000 ακίνητα του δημοσίου στην Ελλάδα (…) που είναι κλειστά εδώ και 30 χρόνια. Αν αυτά αξιοποιηθούν και δοθούν στην αγορά θα αυξήσουν την προσφορά και θα μπορέσουν τα ενοίκια να πέσουν. Όσο πουλάν ακίνητα οι servicers με υψηλή τιμή, τα ακίνητα μένουν σε υψηλές τιμές».