Eurobasket 2025: Τα πιθανά σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής- Τι χρειάζεται η Ελλάδα για την κορυφή του ομίλου

Η Εθνική Ελλάδας δεν τα κατάφερε απέναντι στη Βοσνία στην 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025, έχασε με 80-77 και έβαλε μπελάδες στον εαυτό της ενόψει της κατάληψης της 1ης θέσης που θα φέρει ευνοϊκότερο διασταύρωμα στους «16» της διοργάνωσης.

Ποια είναι όμως τα σενάρια με τα οποία η Εθνική τερματίζει στην πρώτη θέση;

Καταρχάς η ελληνική ομάδα με νίκη στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Ισπανία είναι σίγουρα στην πρώτη θέση του ομίλου, ότι και να γίνει στα υπόλοιπα ματς, η πρωτιά είναι στα χέρια της.

Τι ισχύει σε περίπτωση ήττας από την Ισπανία:

Σε περίπτωση που ηττηθούμε από την Ισπανία ισχύουν τα εξής, παίρνοντας ως δεδομένο ότι η Ιταλία θα κερδίσει την Κύπρο την τελευταία αγωνιστική.

Με νίκη της Ιταλίας απόψε επί της Ισπανίας και νίκη της Βοσνίας την τελευταία αγωνιστική θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία με 3-2 ανάμεσα στην Ισπανία, τη Βοσνία και την Ελλάδα, όπου θα υστερούμε απέναντι σε Ισπανία και Βοσνία, άρα θα τερματίσουμε στην 4η θέση.

Ιταλία 4-1

Ισπανία 3-2

Βοσνία 3-2

Ελλάδα 3-2

Με νίκη της Ιταλίας απόψε επί της Ισπανίας και νίκη Γεωργίας την τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Βοσνία, θα υπάρχει ξανά τριπλή ισοβαθμία, αυτή τη φορά με Ισπανία και Γεωργία.

Επειδή έχουμε κερδίσει με μεγάλη διαφορά θα πρέπει να χάσουμε από την Ισπανία με 29 πόντους για να πέσουμε στην τρίτη θέση. Σε παρένθεση η διαφορά πόντων που αφορά τα ματς ανάμεσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Γεωργία.

Ιταλία 4-1

Ελλάδα 3-2 (+41)

Ισπανία 3-2 (-13)

Γεωργία 3-2 (-27)

Με νίκη της Ισπανίας απόψε επί της Ιταλίας και νίκη την τελευταία αγωνιστική της Γεωργίας τότε σε τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία θα τερματίσουμε στη 2η θέση, αφού έχουμε κερδίσει τόσο την Ιταλία, όσο και τη Γεωργία.

Ισπανία 4-1

Ελλάδα 3-2

Ιταλία 3-2

Γεωργία 3-2

Με νίκη της Ισπανίας απόψε επί της Ιταλίας και νίκη την τελευταία αγωνιστική της Βοσνίας τότε σε τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία θα τερματίσουμε στη 3η θέση καθώς θα μετρήσει η διαφορά πόντων στα ματς μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Βοσνίας.

Ισπανία 4-1

Ιταλία 3-2 (+8)

Ελλάδα 3-2 (+6)

Βοσνία 3-2 (-14)