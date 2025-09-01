Εντυπωσίασε ο Π.Ο. Πατρών στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας!

Για 15η χρονιά ολοκληρώθηκαν οι εθνικού βεληνεκούς αγώνες Ορεινής ποδηλασίας στην Άνω Χώρα ορεινής Ναυπακτίας, αφήνοντας αθλητές και συμμετέχοντες απόλυτα ικανοποιημένους με την άρτια διοργανωσή τους.

Ο αγώνας mountain bike περιλάμβανε δύο διαδρομές μέσα από το ελατόδασος , των 26km και των 40km.

Και οι δύο εξίσου απαιτητικές, με τεχνική δυσκολία υψηλού επιπέδου αλλά και απαράμιλλη ομορφιά.

Στην διαδρομή των 40km, 2ος νικητής στέφθηκε ο ταλαντούχος ποδηλάτης του ΠΟΠ, Γιώργος Κατσούπης.

Στην διαδρομή τον 26km έκπληξη του αγώνα ήταν ο παμπαίδας αθλητής του Ποδηλατικού Όμιλου Πατρών Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος αλλά και ο παίδας αθλητής Μάριος Συρεγγέλας οι οποίοι κατέκτησαν την 2η και 3η θέση αντίστοιχα.

Ο προπονητής τους, Νίκος Ανδρεόπουλος μας αναφέρει: «Όσον αφορά την σημερινή απόδοση του Κατσούπη, δεδομένου της μεγάλης προπονητικής του αποχής το καλοκαίρι, με χαροποιεί ιδιαίτερα η 2η θέση του σε μια τόσο απαιτητική διαδρομή.

Όσον αφορά τον Γιαννόπουλο και Συρεγγέλα, η μεθοδευμένη δουλειά που έγινε φέτος, αλλά και το ταλέντο και η όρεξη των αθλητών, μας έδωσε ένα απρόσμενο αποτέλεσμα, δεδομένου πως τα παιδιά πήγαν στον αγώνα απλά για την εμπειρία ενός πραγματικά απαιτητικού mountain bike αγώνα.

Είμαι πραγματικά περήφανος για όλους και εύχομαι σε μια ακόμα δυνατότερη συνέχεια!»