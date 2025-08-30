Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΜΠΑΣΚΕΤ

/

Eurobasket 2025: Το «φατούρο» στον Σαμοντούροβ από τους συμπαίκτες του μετά την εξαιρετική του εμφάνιση με την Κύπρο

Eurobasket 2025: Το «φατούρο» στον Σαμον...

Ο νεαρός φόργουορντ του Παναθηναϊκού είχε 12 πόντους και 8 ριμπάουντ στη νίκη της Εθνικής εναντίον της Κύπρου

Η Εθνική ομάδα έκανε το 2/2 στον τρίτο όμιλο του Eurobasket  απέναντι στην Κύπρο, επικρατώντας με 96-69, έχοντας ως έναν εκ των κορυφαίων τον «Βενιαμίν» της ομάδας Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Ο μικρός έκανε εξαιρετική εμφάνιση με 12 πόντους και 8 ριμπάουντ, με αποτέλεσμα μετά το ματς οι συμπαίκτες του να του δώσουν τα συγχαρητήριά με ένα «φατούρο».

Στο «φατούρο» συμμετείχε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος παρότι ήταν εκτός αποστολής ήταν στον πάγκο και έδινε διαρκώς οδηγίες.

Ο Γιάννης δε θα μπορούσε να λείπει από τη διαδικασία, καθώς έχει... ιστορικό, θυμίζουμε ότι είχε δώσει φάπα στον Λαρεντζάκη για να τον... συνετίσει την ώρα που μιλούσε ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, στο φιλικό με το Μαυροβούνιο πριν το Eurobasket.

Ειδήσεις Τώρα

Κύπρος - Ελλάδα 69-96: 2η νίκη στο EuroBasket και φουλ για την πρωτιά στον όμιλο

Κύπρος – Ελλάδα: Η ιστορική στιγμή με τον κοινό Εθνικό ύμνο πριν το τζάμπολ του αγώνα στο Eurobasket

EuroBasket 2025: Ιστορικός πρώτος επίσημος αγώνας σήμερα με κοινό εθνικό ύμνο για Ελλάδα και Κύπρο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Eurobasket 2025 Εθνική Ομάδα

Sports