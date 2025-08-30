EuroBasket 2025: Ιστορικός πρώτος επίσημος αγώνας σήμερα με κοινό εθνικό ύμνο για Ελλάδα και Κύπρο

Στιγμές συγκίνησης θα ζήσουν οι Έλληνες και οι Κύπριοι φίλαθλοι, στο κλειστό γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού», το Σάββατο (30/8), πριν από το τζάμπολ του ιστορικού πρώτου επίσημου αγώνα σε διεθνή διοργάνωση μπάσκετ στην Ιστορία, ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας και την εθνική Κύπρου.

Ρίγος θα νιώσουν στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου, που είναι βέβαια κοινός για τις δύο χώρες.

Γι' αυτό και οι φίλαθλοι των δύο ομάδων, θα σηκωθούν όρθιοι όλοι μαζί από τις θέσεις τους και θα τον σιγοτραγουδούν μαζί και οι διεθνείς παίκτες και των δύο εθνικών ομάδων, της Ελλάδας και της Κύπρου!

Αφού δεν θα υπάρξει δεύτερος εθνικός ύμνος, σε αυτόν τον αγώνα, το Σάββατο (30/8), με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 18:15, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου του Eurobasket 2025!

Για την Κύπρο η διοργάνωση των αγώνων ενός ομίλου Ευρωμπάσκετ αποτελεί ό,τι μεγαλύτερο έχει αναλάβει στην ιστορία της. Η εθνική ανδρών της Κύπρου μετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση Ευρωμπάσκετ. Μια χαρά και μια υπερηφάνια που μοιράζεται μαζί της η Ελλάδα, ως συνεργάτιδα της Κύπρου στη διοργάνωση (η Κύπρος επέλεξε την Ελλάδα ως είχε δικαίωμα να επιλέξει μία εθνική Ομοσπονδία κάθε οικοδέσποινα από τις τέσσερις των ισάριθμων ομίλων). Φαβορί είναι η εθνική Ελλάδας του NBAer Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά «χρυσή» στις καρδιές των Ελλήνων στον συγκεκριμένο αγώνα θα είναι η Κύπρος!

Η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων φιλάθλων μπήκε με το... δεξί στη διοργάνωση, επικρατώντας με 75-66 της Ιταλίας και στοχεύει ακόμη και στην κατάληψη της πρώτης θέσης. Ο “Greek Freak” πήρε στους ώμους του τη «γαλανόλευκη» επιθετικά στην πρεμιέα απέναντι στη «σκουάντρα ατζούρα», μετρώντας 31 πόντους (14/20 δίποντα, 3/4 βολές), 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, σε 29:02΄΄ συμμετοχής. Η «γαλανόλευκη» πήρε αυτό που ήθελε, χωρίς πάντως να εντυπωσιάσει, με εξαιρετική άμυνα, που κράτησε στους 4 μόλις πόντους τον ΝΒΑερ της Ιταλίας, Σιμόνε Φοντέκιο. Ο Κώστας Σλούκας πέτυχε 9 πόντους με 2/2 τρίποντα και 4 ασίστ, 9 πόντους και 4 ριμπάουντ είχε ο Ντίνος Μήτογλου, ενώ 8 πόντους με 3 ασίστ πρόσφερε ο Βασίλης Τολιόπουλος. Δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Τα 16 λάθη της εθνικής (11 η Ιταλία) αποτελούν τομέα, στον οποίο θα πρέπει να δουλέψουν οι διεθνείς... όσο θα προχωρά η διοργάνωση. Απέναντι στην Κύπρο, έναν εύκολο αντίπαλο, ο Βασίλης Σπανούλης έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει σχήματα κι ενώ θεωρείται σίγουρο... πως δεν θα πάρει χρόνο συμμετοχής, για να ξεκουραστεί ενόψει της δυσκολότερης συνέχειας, ο σούπερ σταρ της Ελλάδας, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Εκτός από τον ιστορικό αγώνα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο στις 18:15, στον 3ο όμιλο διεξάγονται και οι αναμετρήσεις Ιταλία-Γεωργία (15:00) και Ισπανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη (21:30) το Σάββατο (30/8). Γεωργία και Βοσνία θα διεκδικήσουν τη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση, την ώρα που οι Ιταλία, Ισπανία και Γεωργία ήταν οι ηττημένες της πρεμιέρας του 3ου ομίλου.

Όσον αφορά στον 4ο όμιλο, για τον οποίο, το Σάββατο (30/8) διεξάγονται οι αγώνες της 2ης ημέρας επίσης, ξεχωρίζει το ντέρμπι Γαλλία-Σλοβενία στις 18:00, ενώ η Ισλανδία αντιμετωπίζει το Βέλγιο (15:00) και η Πολωνία το Ισραήλ στις 21:30.

Το Σάββατο (30/8) διεξάγονται και οι αγώνες της 3ης ημέρας στον 1ο και τον 2ο όμιλο. Για τον 1ο όμιλο, η Τσεχία αντιμετωπίζει την Εσθονία (14:45), η Λετονία τη Σερβία (18:00) και η Τουρκία την Πορτογαλία (21:15).

Για τον 2ο όμιλο, το πρόγραμμα του Σαββάτου (30/8) περιλαμβάνει τους εξής αγώνες: Λιθουανία-Γερμανία (13:30), Μεγάλη Βρετανία-Σουηδία (16:30) και Μαυροβούνιο-Φινλανδία (20:30).

