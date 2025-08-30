Κύπρος - Ελλάδα 69-96: 2η νίκη στο EuroBasket και φουλ για την πρωτιά στον όμιλο

Η Ελλάδα ήταν πολύ ανώτερη και έφθασε σε μία πολύ εύκολη νίκη με 96-69 κόντρα στην Κύπρο.

Η Εθνική Ανδρών έκανε το 2/2 σήμερα στο Eurobasket με το 96-69 επί της Κύπρου στη Λεμεσό, σε ένα παιχνίδι που άρχισε με την ανάκρουση ενός κοινού Εθνικού Ύμνου σε μια μοναδική στιγμή. Επόμενο ραντεβού αύριο με τον αγώνα Γεωργία – Ελλάδα στις 15.00.

Οι δύο ομάδες άργησαν να βρουν ρυθμό με την Ελλάδα να ευστοχεί για πρώτη φορά εντός πεδιάς στο τέταρτο λεπτό με τον Ντόρσεϊ, ο οποίος με οχτώ γρήγορους πόντους έδωσε τις πρώτες λύσεις. Το 8-7 (4’50’’) έγινε 8-13 (5’30’’) με τους Μήτογλου – Καλαϊτζάκη να οδηγούν στο 10-19 (8’25’’) και τον Τολιόπουλο να γράφει το 13-22 με τρίποντο στη λήξη της πρώτης περιόδου.

Η διαφορά πήρε διψήφια τιμή από τα χέρια του Καλαϊτζάκη και τη γραμμή της φιλανθρωπίας (15-26, 11’25’’), ο Παπανικολάου διατήρησε τις… αποστάσεις (19-29, 13’10’’) με τον Λαρεντζάκη να οδηγεί στο +14 (21-35, 14’25’’). Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ήρθε να κλέψει την παράσταση στα τελευταία λεπτά με δύο τρίποντα στη λήξη των 24’’, διαμορφώνοντας και το 31-43 του ημιχρόνου.

Μπαίνοντας στην τρίτη περίοδο Ντόρσεϊ και Μήτογλου έστειλαν και διατήρησαν αντίστοιχα την διαφορά στο +15 (33-48, 21’) με τον Τίγκα να απαντά με επτά συνεχόμενους δικούς του πόντους (40-48, 22’15”).

Ο Ντόρσεϊ έκοψε το σερί της Κύπρου από τα 6μ75 (40-51, 24′). Το τρίποντο του Καλαϊτζάκη και οι πέντε συνεχόμενοι πόντοι του Μήτογλου έστειλαν για πρώτη φορά την διαφορά στο +17 (42-59, 26’30”). Ο Σαμοντούροβ ήταν εκεί για το +19 (45-64, 28′) και ο Λαρεντζάκης ευστόχησε για το +20 (47-67, 29′).

Τα επόμενα λεπτά ανήκαν στον Κατσίβελη: Κάρφωμα, βολές, τάπα και βοήθησε να διαμορφωθεί το 53-81 (34’15”), με τον Μήτογλου να έπεται για το 56-83 και το παιχνίδι να μπαίνει στο τελευταίο πεντάλεπτο και την Ελλάδα να φτάνει στην τελική επικράτηση με 96-69.

Διαιτητές: Μάρκες (Πορτογαλία), Πρπα (Σερβία), Στράουμπε (Γερμανία)

Δεκάλεπτα: 13-22, 31-43, 47-69, 69-96

Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 18 (4), Λαρεντζάκης 14 (3), Τολιόπουλος 7 (1), Σλούκας 2, Καλαϊτζάκης Π. 9 (1), Παπανικολάου 5 (1), Κατσίβελης 7, Σαμοντούροβ 12 (2), Αντετοκούνμπο Κ. 2, Αντετοκούνμπο Θ. 2, Μήτογλου 18 (1)