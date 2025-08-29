Έρχεται το 12ο Rally Sprint Αιγίου

Η ΑΛΜΑ Αιγίου Αιγίου (Αγωνιστική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού) και ο Δήμος Αιγιαλείας Αιγιαλείας συνδιοργανώνουν για δέκατη δεύτερη χρονιά το Ράλι Σπριντ Αιγίου, έναν αγώνα που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την περιοχή και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό της χώρας.

Το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025, η πόλη θα γεμίσει με τον ήχο των αγωνιστικών κινητήρων, φιλοξενώντας σύγχρονα αλλά και ιστορικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ράλλυ Ασφάλτου Νοτίου Ελλάδος, του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων και του Κυπέλλου Ασφάλτου Ιστορικών Αυτοκινήτων της ΟΜΑΕ.

Η φετινή διοργάνωση παρουσιάζει μια ανανεωμένη σχεδίαση με περισσότερα αγωνιστικά χιλιόμετρα και υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερη απόλαυση σε θεατές και αγωνιζόμενους, με σταθερή προτεραιότητα τα υψηλά στάνταρτς ασφαλείας που διακρίνουν κάθε αγώνα της ΑΛΜΑ Αιγίου. Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 20:00, θα πραγματοποιηθεί ο διοικητικός και τεχνικός έλεγχος στο Παλιό Λιμάνι Αιγίου, όπου θα στηθεί και το Service Park. Το ίδιο βράδυ, στις 21:00, θα δοθεί η πανηγυρική εκκίνηση στον ίδιο χώρο, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός Σαββατοκύριακου γεμάτου ταχύτητα και συγκινήσεις.

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου η δράση κορυφώνεται με τρία περάσματα της αγαπημένης και απαιτητικής ειδικής διαδρομής Σελινούντας – Uphill. Το πρώτο αυτοκίνητο θα εκκινήσει στις 09:00, ενώ θα ακολουθήσουν το δεύτερο πέρασμα στις 11:30 και το τρίτο στις 14:00, με τον τερματισμό να γίνεται στις 16:30 στο Παλιό Λιμάνι Αιγίου. Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει στις 18:00 με την απονομή των επάθλων στο Πολύκεντρο Μυρτιάς, όπου θα τιμηθούν τα πληρώματα που ξεχώρισαν με την προσπάθειά τους.

Το Rally Sprint Αιγίου δεν είναι μόνο ένας αγώνας· είναι μια γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού που κάθε χρόνο προσελκύει πλήθος θεατών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, να γνωρίσουν τους οδηγούς και να ζήσουν τον παλμό της προετοιμασίας μέσα στο Service Park.

Η ΑΛΜΑ Αιγίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Αιγιαλείας, υπόσχεται έναν άρτια οργανωμένο και θεαματικό αγώνα, αντάξιο της παράδοσης που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Σας περιμένουμε όλους το διήμερο 27 και 28 Σεπτεμβρίου στο Αίγιο, για να μοιραστούμε μοναδικές στιγμές πάθους, αδρεναλίνης και δράσης στο 12ο Rally Sprint Αιγίου.