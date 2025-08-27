Ντέμης Νικολαΐδης: Η μάχη με την κατάθλιψη, οι γυναίκες που ερωτεύτηκε και ο θάνατος της συντρόφου του

Back to Top
Όλα όσα δεν γνωρίζατε για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και πρώην πρόεδρο της ΑΕΚ

Ο Ντέμης Νικολαΐδης σπάνια έρχεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, καθώς παρόλο την επιτυχημένη καριέρα του στο ποδόσφαιρο, αποτελεί μια από τις πιο διακριτικές και ταπεινές προσωπικότητες του χώρου, με τον ίδιο να επιθυμεί να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ ανά τα χρόνια έχει μοιραστεί κάποιες άγνωστες πτυχές της ζωής του που λίγοι γνωρίζουν. Παρόλο που συνήθως τον βλέπουμε με ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό, ο ίδιος είναι εξοικειωμένος με τις δυσκολίες, ενώ με την στάση του καταφέρνει πάντα να τις ξεπερνάει με φιλότιμο και υπομονή

