Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Ντέμης Νικολαΐδης: Οι γιατροί τον είχαν προετοιμάσει για το θάνατο της συντρόφου του

Ντέμης Νικολαΐδης: Οι γιατροί τον είχαν ...

Ο προσωπικός του Γολγοθάς

Τον προσωπικό του Γολγοθά πέρασε ο Ντέμης Νικολαϊδης, την τελευταία εβδομάδα, πριν το θάνατο της αγαπημένης του συντρόφου, Αλεξάνδρας Νικολαίδου.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, χρειάστηκε να επιστρατεύσει όλες του τις δυνάμεις και να φανεί δυνατός, σε μια τόσο δύσκολη στιγμή που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, την απώλεια της γυναίκας που βρισκόταν στο πλευρό του τα 2,5 τελευταία χρόνια, με την οποία είχε δημιουργήσει μια σχέση βαθιάς αγάπης.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly

Ειδήσεις Τώρα

Φώτης Σπύρος: Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έτοιμοι για την βάφτιση του γιού τους Βασίλη στη Μύκονο

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σήμερα η κηδεία της- Τι ζητά η οικογένειά της

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ντέμης Νικολαϊδης

Spotlight