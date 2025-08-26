Ντέμης Νικολαΐδης: Οι γιατροί τον είχαν προετοιμάσει για το θάνατο της συντρόφου του

Τον προσωπικό του Γολγοθά πέρασε ο Ντέμης Νικολαϊδης, την τελευταία εβδομάδα, πριν το θάνατο της αγαπημένης του συντρόφου, Αλεξάνδρας Νικολαίδου.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, χρειάστηκε να επιστρατεύσει όλες του τις δυνάμεις και να φανεί δυνατός, σε μια τόσο δύσκολη στιγμή που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, την απώλεια της γυναίκας που βρισκόταν στο πλευρό του τα 2,5 τελευταία χρόνια, με την οποία είχε δημιουργήσει μια σχέση βαθιάς αγάπης.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly