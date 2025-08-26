Φώτης Σπύρος: Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου

Η διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου ήρθε ως έκπληξη για τον Φώτη Σπύρο, ο οποίος δήλωσε ότι έμαθε για την ασθένειά του με εντελώς τυχαίο τρόπο.

Ο ηθοποιός έκανε μία αναφορά στην εξάρτηση που είχε στο παρελθόν από το αλκοόλ, εξηγώντας ότι, αν και πλέον δεν πίνει, συνεχίζει να δίνει καθημερινή μάχη για να παραμείνει μακριά από αυτό. Στη συνέντευξή του στην εφημερίδα «ONtime», μίλησε επίσης για την προσωπική του μάχη με τον καρκίνο, μια διάγνωση που έλαβε μετά από προληπτικές εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, εξομολογήθηκε:«Όλοι ξέρουν ότι οι δαίμονες δεν εξαφανίζονται ποτέ. Οι δαίμονες έρχονται πάντα και σε παραφυλούν. Πάντα φοβάμαι. Πάντα λέω: "Δεν πίνω, δεν είμαι αλκοολικός". Όμως, πάντα το παλεύω. Όπως το παλεύω τώρα με τον καρκίνο. Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου. Αυτό είναι κάτι που θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο, για να πω: "Μην αμελείτε την υγεία σας. Να κάνετε προληπτικές εξετάσεις". Εμένα αυτές οι προληπτικές εξετάσεις και τα διαγνωστικά τεστ με σώσανε».

Σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει την ασθένεια, ο Φώτης Σπύρος σχολίασε: «Δεν υπάρχει σχέδιο σε αυτά. Βήμα βήμα. Μερικές φορές αντέχω, μερικές όχι. Κάποιες φορές με παίρνει από κάτω. Μετά πάλι παίρνω τα πάνω μου. Σημασία έχει ότι το παλεύω».