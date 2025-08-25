Δ. Κουκίου για πλαστικές επεμβάσεις: «Θα κάνω ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει»

Η Πατρινή Διονυσία Κουκίου μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» του ΑΝΤ1 και αναφέρθηκε στις πλαστικές επεμβάσεις αλλά και στο πέρασμα του χρόνου, λέγοντας χαρακτηριστικά «θα κάνω ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει» για να παραμείνει νέα.

Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» και του «Big Brother» ανέφερε επίσης ότι έχει προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων. «Έχω κάνει κατάψυξη ωαρίων. Έκανα κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις στα γυναικολογικά μου και αποφάσισα με τον γιατρό μου να κάνουμε κατάψυξη ωαρίων».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Διονυσία Κουκίου μίλησε για την προσωπική της ζωή, λέγοντας: «Κάτι υπάρχει τώρα. Έχουν βγει κάποιοι έρωτες της ζωής μου στη δημοσιότητα που τελικά δεν ήταν έρωτες. Γιατί αν ήταν έρωτες, τώρα θα είχα παντρευτεί και θα ήμουν μαζί τους».

Όσο για την εμπειρία της στο «My Style Rocks» είπε: «Το "My Style Rocks" ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου» ενώ ανέφερε ότι λατρεύει την Κατερίνα Καραβάτου.

Κλείνοντας σχολίασε πως «δεν ξέρω τι λένε και δεν με αφορά», απαντώντας σε σχόλιο ότι την λένε «γυναίκα - αράχνη».