Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα

Το ζευγάρι κάνει διακοπές στον τόπο καταγωγής του τραγουδιστή
Στην Κέρκυρα φωτογράφισε ο Σάκης Ρουβάς την Κάτια Ζυγούλη, εκεί όπου τις τελευταίες ημέρες το ζευγάρι κάνει διακοπές.
Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του βρίσκονται στον τόπο καταγωγής του. Την Πέμπτη 21 Αυγούστου, ο Σάκης Ρουβάς απαθανάτισε την Κάτια Ζυγούλη σε παραλία του νησιού, με την ίδια να χαμογελάει στον φακό με φόντο τη θάλασσα.
Το ζευγάρι απόλαυσε και το ηλιοβασίλεμα στην ίδια παραλία, καθώς ο Σάκης Ρουβάς ανάρτησε ένα δεύτερο στιγμιότυπο στο Instagram γράφοντας «αγαπώ την Κέρκυρα».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr