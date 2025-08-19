Σάκης Ρουβάς - Κάτια Ζυγούλη: Φωτογραφίες από το σπίτι τους στο Νέο Βουτζά που μοιάζει με παλάτι

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη έχουν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη και δεμένη οικογένεια, την οποία κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ειδικά το πρώην μοντέλο, έχει αποτραβηχτεί εντελώς από τα Media, κρατώντας ένα χαμηλό και διακριτικό προφίλ, ενώ πλέον έχει «εξαφανιστεί» και από το Instagram με την τελευταία της ανάρτηση να έχει γίνει το 2022.

Από την άλλη, ο τραγουδιστής είναι ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχεδόν καθημερινά μοιράζεται πολλές στιγμές από την καθημερινότητά του.

