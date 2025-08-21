Ο Λαρεντζάκης «απάντησε» με φατούρο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Δείτε βίντεο

Συγκεκριμένα μετά τον αγώνα με το Μαυροβούνιο στην Θεσσαλονίκη ο Γιάννης "σφαλιάρωσε" τον Έλληνα διεθνή άσο και δημιουργήθηκε τεράστιο θέμα στα social media.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης απάντησε στην φάπα που ... έφαγε προ ημερών από τον Γιάννης Αντετοκούνμπο με φατούρο στον αστέρα του NBA.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"> «Φατούρο» στον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά την άνετη νίκη στο φιλικό με την Λετονία! <a href="https://t.co/mle7kprrnY">pic.twitter.com/mle7kprrnY</a></p>— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) <a href="https://twitter.com/gazzetta_gr/status/1958242283351933083?ref_src=twsrc%5Etfw">August 20, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Λίγες ημέρες αργότερα, μετά το φιλικό με τη Λετονία στο ΟΑΚΑ ο Λαρεντζάκης έσπευσε όταν το παιχνίδι είχε τελειώσει να ρίξει φιλική σφαλιάρα στον Γιάννη και να δείξει πως το κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό. Ακολούθησαν και άλλοι παίκτες της Εθνικής.

Αμέσως μετά ο Λαρεντζάκης δήλωσε: «Δουλεύουμε κάθε μέρα τον τρόπο παιχνιδιού με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ανοίγει όλα τα ελεύθερα σουτ γιατί προσαρμόζονται όλες οι άμυνες πάνω του.

Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά. Ο Γιάννης μάς δίνει τεράστια ώθηση, έχει μις ματς σε κάθε φάση. Είναι τρομερό να τον έχεις συμπαίκτη, το ταλέντο του είναι αδιαμφισβήτητο. Μας δίνει αυτοπεποίθηση και είναι πολύ σημαντικό που τον έχουμε υγιή και είναι μαζί μας».