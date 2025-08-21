Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο ο Μαζωνάκης - Σε εξέλιξη η ψυχιατρική εκτίμηση

Με θεραπευτική άδεια βρίσκεται εκτός του ψυχιατρείουΔρομοκαϊτειο, από την περασμένη Δευτέρα ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Η εισαγγελική εντολή για την ψυχιατρική του εκτίμηση που εκδόθηκε την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου κατόπιν αιτήματος από μέλη της οικογένειάς του δρομολόγησε την ακούσια εισαγωγή του καλλιτέχνη στο εφημερεύον ψυχιατρικό νοσοκομείο και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Παράλληλα, όμως, προκάλεσε και ένα «τσουνάμι» αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως μετά τις ανακοινώσεις που αντάλλαξαν ο Γιώργος Μαζωνάκης και η οικογένειά του, διά των δικηγόρων τους.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής παρέμεινε σε θάλαμο, μόνος του, επί τρία και πλέον 24ωρα παρακολουθούμενος από τους γιατρούς της κλινικής που εφημέρευε. Οι συνάδελφοι τους στα Επείγοντα είχαν αποφασίσει στις 14 Αυγούστου τη νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη τους από τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, και φυσικά την εξέταση που έκαναν οι ίδιοι.

Κατά πληροφορίες που έχει το protothema.gr, η οικογένεια είχε ζητήσει τον εγκλεισμό του και τη νοσηλεία του στο ψυχιατρείο υποστηρίζοντας ότι διατρέχει κίνδυνο η ζωή του λόγω της ψυχικής του κατάστασης.

Οι γιατροί ακολούθησαν την ασφαλή οδό που ακολουθείται σε περιπτώσεις ακούσιας νοσηλείας, δηλαδή κράτησαν τον ασθενή στο νοσοκομείο για το διάστημα που θα τους επέτρεπε να έχουν μια πρώτη αλλά καλή εικόνα.

Το πρωί της περασμένης Δευτέρας τού χορήγησαν θεραπευτική άδεια, κάτι που επίσης προβλέπεται για τους ψυχικά ασθενείς. Πρόκειται για ένα μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να ανοίγουν την πόρτα του ψυχιατρείου σε ασθενείς κατά περίπτωση, και να τους παρακολουθούν τόσο εντός του νοσοκομείου όσο και εκτός αυτού.

Η θεραπευτική άδεια ανανεώθηκε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά πληροφορίες. Πλέον ο καλλιτέχνης βρίσκεται εν αναμονή της απόφασης των θεραπόντων ιατρών σχετικά με τη νοσηλεία του. Αυτοί θα αποφασίσουν αν αντιμετωπίζει πρόβλημα ψυχικής υγείας, το οποίο θέτει σε κίνδυνο τον ίδιο ή τρίτους και αν χρειάζεται ή όχι νοσηλεία στο νοσοκομείο.

«Ίσως εγώ να είμαι τρελός»

Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media, ανεβάζοντας ένα βίντεο στα stories του στο Instagram. Στο βίντεο απεικονίζεται ένα χάρτινο ομοίωμα του τραγουδιστή να τραγουδά το κομμάτι «Τρελός».

Πάνω του, ο τραγουδιστής έγραψε: «Όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα…», ενώ πρόσθεσε: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου…».

«Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο»

Μετά την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσω του δικηγόρου είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν αντιμετωπίζει ψυχιατρικό πρόβλημα. «Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία», όπως αναφέρθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Star.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που έλαβε τις τελευταίες ημέρες: «Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever – για την αμέριστη συμπαράσταση, για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή τη δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας».

Υπενθυμίζεται ότι σε ανακοίνωση της οικογένειάς του Γιώργου Μαζωνάκη μέσω των δικηγόρων της (δικηγορική εταιρεία «Βλάσσης και Συνεργάτες»), αναφέρθηκε ότι τίποτα άλλο πέρα η ασφάλεια του τραγουδιστή δεν την αφορά. «Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις» τόνισαν.

Η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σπύρος Βλάσσης

VLASSIS & ASSOCIATES LAW FIRM».

Οι δηλώσεις μετά το εξιτήριο

Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, ο καλλιτέχνης πήρε εξιτήριο μετά από πέντε μέρες νοσηλείας από το Δρομοκαΐτειο, καθώς εξετάστηκε εκ νέου από ψυχιάτρους. Ο τραγουδιστής βρισκόταν όλες αυτές τις ημέρες σε διαρκή επικοινωνία με τον δικηγόρο του, με τον οποίο σχεδίαζε τις επόμενες νομικές και προσωπικές κινήσεις του. Εκτιμάται ότι ο καλλιτέχνης πρόκειται να περάσει σύντομα στην αντεπίθεση, ενώ θα δώσει διευκρινίσεις για όσα βιώνει.

Όταν επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο που τον περίμενε έξω από την ψυχιατρική δομή, ο τραγουδιστής ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για το ενδιαφέρον και την αντιμετώπισή τους: «Σας ευχαριστώ πολύ όλους, να είστε καλά. Όλα μια χαρά, σας ευχαριστώ για την αντιμετώπισή σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο».