Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός»- Η πρώτη ανάρτηση

Στο σπίτι του επέστρεψε ο Γιώργος Μαζωνάκης το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου, έπειτα από πέντε ημέρες νοσηλείας στο Δρομοκαΐτειο και έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media.

Ο τραγουδιστής είχε εισαχθεί στην ψυχιατρική κλινική την Πέμπτη, 14 Αυγούστου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής και αιτήματος του πατέρα και της αδερφής του, χωρίς τη δική του συγκατάθεση.

Κατά την έξοδό του, ο γνωστός τραγουδιστής εμφανίστηκε χαμογελαστός και ευδιάθετος, μιλώντας στους δημοσιογράφους. Τόνισε ότι «όλα είναι μια χαρά» και ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι του στάθηκαν στην κατάσταση αυτή.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media, ανεβάζοντας ένα βίντεο στα stories του στο Instagram. Στο βίντεο απεικονίζεται ένα χάρτινο ομοίωμα του τραγουδιστή να τραγουδά το κομμάτι «Τρελός».

Πάνω του, ο τραγουδιστής έγραψε: «Όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα…», ενώ πρόσθεσε: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου…».