Ιαπωνία: Πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό - Η νύχτα έγινε μέρα - ΒΙΝΤΕΟ

Το βράδυ της Τρίτης (19.08.2025), λίγο μετά τις 23:00, μια εξαιρετικά λαμπρή πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό πάνω από τη δυτική Ιαπωνία.

Ορατή σε ακτίνα εκατοντάδων χιλιομέτρων, το φωτεινό αντικείμενο τράβηξε αμέσως την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ερασιτεχνικά βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν μια πύρινη σφαίρα να φωτίζει ξαφνικά τον ουρανό της Ιαπωνίας, σε σημείο που η νύχτα μετατράπηκε σε μέρα για λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου.

«Ένα λευκό φως, που δεν είχα ξαναδεί ποτέ, κατέβηκε από τον ουρανό και έγινε τόσο εκτυφλωτικό ώστε μπορούσα να διακρίνω το περίγραμμα των σπιτιών γύρω μας», κατέθεσε ο Γιοσιχίκο Χαμαχάτα, οδηγός στην περιφέρεια Μιγιαζάκι, στη δημόσια τηλεόραση NHK.