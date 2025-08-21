Ιμάν Κελίφ: Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που είχε δει όλος ο πλανήτης στα ρινγκ των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπου προκάλεσε σάλο η παρουσία της, παρουσίασε η Ιμάν Κελίφ στα παρασκήνια τηλεοπτικής εκπομπής.

Παρά τον αποκλεισμό της από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας το 2023 γιατί δεν είχε περάσει τα τεστ επιλεξιμότητας φύλου, η Κελίφ αγωνίστηκε κανονικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία της.

Η νέα εικόνα της Κελίφ καταγράφηκε την Τρίτη σε φωτογραφία που ανήρτησε στα social media η παρουσιάστρια και podcaster, Νασίμα Ντζαφάρ Μπέι.

Στη φωτογραφία η παρουσιάστρια έγραψε «πάντα χαρά μου» για την Κελίφ που είχε μακριά μαλλιά και έντονο μακιγιάζ.