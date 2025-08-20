Όζι Όσμπορν: Το BBC αναβάλλει την προβολή ντοκιμαντέρ για τη ζωή του κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας

Το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Όζι Όσμπορν, αφαιρέθηκε από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του BBC πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα του, στις 18 Αυγούστου κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.

Ο θρύλος της heavy metal πέθανε στα 76 του χρόνια, στις 22 Ιουλίου. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του, που αποκαλύφθηκε από τη βρετανική εφημερίδα «The Sun» την Τρίτη 5 Αυγούστου, ο frontman των Black Sabbath έφυγε από τη ζωή έπειτα από ανακοπή καρδιάς, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, στεφανιαία νόσο και επιπλοκές από τη νόσο Πάρκινσον.

Το αφιέρωμα, με τίτλο «Ozzy Osbourne: Coming Home» γυρίστηκε σε διάστημα τριών ετών και περιγράφεται ως «μια εμπνευσμένη αφήγηση του τελευταίου κεφαλαίου της ζωής του Όζι».