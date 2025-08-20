Όζι Όσμπορν: Το BBC αναβάλλει την προβολή ντοκιμαντέρ για τη ζωή του κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας

Ο θρύλος της heavy metal πέθανε στα 76 του χρόνια, στις 22 Ιουλίου
Το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Όζι Όσμπορν, αφαιρέθηκε από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του BBC πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα του, στις 18 Αυγούστου κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.
Ο θρύλος της heavy metal πέθανε στα 76 του χρόνια, στις 22 Ιουλίου. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του, που αποκαλύφθηκε από τη βρετανική εφημερίδα «The Sun» την Τρίτη 5 Αυγούστου, ο frontman των Black Sabbath έφυγε από τη ζωή έπειτα από ανακοπή καρδιάς, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, στεφανιαία νόσο και επιπλοκές από τη νόσο Πάρκινσον.
Το αφιέρωμα, με τίτλο «Ozzy Osbourne: Coming Home» γυρίστηκε σε διάστημα τριών ετών και περιγράφεται ως «μια εμπνευσμένη αφήγηση του τελευταίου κεφαλαίου της ζωής του Όζι».
Το ντοκιμαντέρ για τον πρωτοπόρο της heavy metal περιλαμβάνει στιγμιότυπα με τη σύζυγό του Σάρον Όσμπορν και τα παιδιά τους Κέλι και Τζακ, καθώς ο μουσικός προετοιμαζόταν να δώσει την αποχαιρετιστήρια συναυλία του στην πόλη καταγωγής του, το Μπέρμιγχαμ, η οποία πραγματοποιήθηκε μόλις δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.
Εκπρόσωπος του BBC δήλωσε στην εφημερίδα «The Independent»: «Η ταινία έχει μετατεθεί στο πρόγραμμα και θα επιβεβαιώσουμε τις νέες λεπτομέρειες μετάδοσης εν ευθέτω χρόνω». Σε νέα ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στις 19 Αυγούστου αναφέρεται: «Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια Όσμπορν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σεβόμαστε την επιθυμία της οικογένειας να περιμένει λίγο περισσότερο προτού προβληθεί αυτή η πολύ ξεχωριστή ταινία. Η νέα ημερομηνία μετάδοσης θα επιβεβαιωθεί σύντομα».
Οι εκτελεστικοί παραγωγοί του ντοκιμαντέρ, Μπεν Γουίκς και Κόλιν Μπαρ δήλωσαν «ήταν απίστευτο προνόμιο που πέρασαν τα τελευταία χρόνια με τον Όζι, καθώς και με τη Σάρον, τον Τζακ και την Κέλι».
