Σήμερα η Πάτρα αποχαιρετά τον Δημήτρη Κάντα

Η Πάτρα αποχαιρετά σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025, τον 33χρονο Δημήτρη – Παναγιώτη Κων. Κάντα, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 4 Αυγούστου στις Γαλλικές Άλπεις.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο της πόλης.

Η οικογένεια και οι φίλοι του νεαρού ορειβάτη κατάφεραν, μετά από εβδομάδες γραφειοκρατικών διαδικασιών, να επαναπατρίσουν τη σορό του ώστε να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Ο Δημήτρης Κάντας βρήκε τραγικό θάνατο στην προσπάθειά του να κατέβει από τον διάδρομο Gouter, ένα από τα πιο επικίνδυνα περάσματα της κλασικής διαδρομής προς την κορυφή του Mont Blanc.

Σε υψόμετρο 3.835 μέτρων, γλίστρησε και έπεσε στο κενό, χωρίς να είναι δεμένος με σχοινί, ενώ κουβαλούσε βαρύ σακίδιο. Οι γαλλικές αρχές εκτιμούν ότι ο συνδυασμός κόπωσης, απώλειας συγκέντρωσης και βάρους του εξοπλισμού συνέβαλαν στο δυστύχημα.

Ο διάδρομος Gouter, γνωστός και ως «διάδρομος του θανάτου», έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 100 ορειβάτες τα τελευταία χρόνια.

Ο Δημήτρης Κάντας ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία της Πάτρας, γνωστός για την αγάπη του στη φύση και τον αθλητισμό.