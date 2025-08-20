Νέο φεγγάρι εντοπίστηκε γύρω από τον Ουρανό

Ένα νέο φεγγάρι σε τροχιά γύρω από τον Ουρανό κατέγραψε το τηλεσκόπιο James Webb. Το νέο φεγγάρι ονομάστηκε προσωρινά S/2025 U1 και έχει διάμετρο περίπου 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τη NASA.

Ο πλανήτης Ουρανός έχει 28 γνωστούς δορυφόρους που περιφέρονται γύρω του. Η Μαριάμ Ελ Μουτάμντ, από το Southwest Research Institute στο Κολοράντο και επικεφαλής της αποστολής για τη μελέτη των δακτυλίων και των φεγγαριών του Ουρανού, θεωρεί ότι το μικρό του μέγεθος εξηγεί γιατί το φεγγάρι αυτό παρέμενε αθέατο μέχρι σήμερα.

«Είναι ένας μικρός δορυφόρος, αλλά μια σημαντική ανακάλυψη, κάτι που ούτε το διαστημικό σκάφος Voyager 2 της NASA δεν κατάφερε να εντοπίσει κατά το πέρασμά του πριν από σχεδόν 40 χρόνια», δήλωσε, σύμφωνα με το Sky News.