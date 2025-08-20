Πάτρα: Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Τάκης Πετρόπουλος αποχαιρετά τον Γιώργο Αποστολόπουλο

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Πατρέων, Τάκης Πετρόπουλος, αποχαιρετά με βαθιά θλίψη, τον καλό του φίλο Γιώργο Αποστολόπουλο και συλλυπείται από καρδιάς την σύζυγό του Αδαμαντία, τα παιδιά του Χρήστο και Δημήτρη, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και τους οικείους του.

«Ο Γιώργος Αποστολόπουλος ήταν ένας σπουδαίος αθλητής και άνθρωπος. Υπηρέτησε με πάθος και εντιμότητα τον πατραϊκό αθλητισμό, όχι μόνο στον στίβο ως πρωταθλητής, αλλά και αργότερα στο μπάσκετ, ως παράγοντας στην ομάδα του Απόλλωνα Πατρών», δηλώνει ο Αντιδήμαρχος.