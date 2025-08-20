Dress code για δραστήριες μαμάδες: Από το κυνηγητό στην άμμο... στο στυλ της σεζόν

Αν είσαι μαμά τότε γνωρίζεις από πρώτο χέρι ότι το καλοκαίρι δεν μπορείς να το περάσεις μόνο σε μια ξαπλώστρα με ένα βιβλίο και ένα κοκτέιλ αγκαλιά. Για να μην μοιάζουν λοιπόν οι καλοκαιρινές σου μέρες με έναν αγώνα δρόμου με φόντο τη θάλασσα, καλείσαι να προσαρμόσεις τις στυλιστικές σου επιλογές ώστε να μην στέκονται εμπόδιο σε αυτό το “κυνηγητό” με τα παιδιά.

Το καλοκαίρι καλεί για ευέλικτα, δροσερά και stylish ρούχα που μπορούν να σε εξυπηρετήσουν ακόμα και όταν θα βρίσκεσαι σε διαρκή κίνηση. Ευτυχώς, αυτή η σεζόν φέρνει μαζί της επιλογές που συνδυάζουν πρακτικότητα και αισθητική, οπότε ακόμα κι εσύ που είσαι δραστήρια μαμά μπορείς να νιώθεις άνετη, χωρίς να θυσιάζεις το προσωπικό σου στυλ!

1. Τρέξιμο με στυλ

Επειδή το να τρέχεις πίσω από το παιδί σου αποτελεί από μόνο του ένα full-body workout, ένα άνετο παπούτσι μπορεί να σε κάνει να νιώσεις σαν τον Usain Bolt. Ανάμεσα σε όλες τις επιλογές που κυκλοφορούν στην αγορά, τα sneakers συνεχίζουν να διεκδικούν επάξια την πρώτη θέση, τόσο για τη στυλιστική τους ευελιξία, όσο και για την απίστευτη άνεσή τους.

Στρέψε το ενδιαφέρον σου σε πρακτικές και μοντέρνες επιλογές, όπως είναι τα new balance γυναικεία, ώστε να μη χρειαστεί να διαλέξεις ανάμεσα στην άνεση και το στυλ. Άλλωστε, τα sneakers είναι τα μόνα παπούτσια που κρατούν σταθερό το βήμα, αντέχουν στους γρήγορους ρυθμούς και συνδυάζονται εύκολα τόσο με σορτσάκια όσο και με φορέματα!

2. Μαγιό 2 σε 1

Το απόλυτο must-have του καλοκαιριού είναι το μαγιό και για μια μαμά που σηκώνεται δέκα φορές το λεπτό να σκουπίσει άμμο, να πιάσει παιχνίδια μέσα από τη θάλασσα ή να βουτήξει μαζί με το μικρό στην αγκαλιά, το μαγιό πρέπει να προσφέρει στήριξη, κάλυψη και ασφάλεια.

Οι τάσεις φέτος προτείνουν ψηλόμεσα bikini bottoms που σμιλεύουν απίστευτα τη σιλουέτα και προσφέρουν μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Συμπλήρωσε το beach outfit σου με ένα καφτάνι ή ένα denim σορτσάκι και κάνε τη δική σου στυλιστική δήλωση.

Φυσικά, μπορείς να “παίξεις” ακόμα πιο safe με ένα ολόσωμο μαγιό το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και σαν κορμάκι για εκείνες τις ημέρες που δεν προλαβαίνεις να δημιουργήσεις ένα καλύτερο σύνολο. Συνδύασέ το με μια midi ή maxi φούστα και είσαι έτοιμη να εντυπωσιάσεις!

3. Cover ups

Τα cover-ups είναι ο απόλυτος σύμμαχος για κάθε μαμά που θέλει να κινείται άνετα στην παραλία χωρίς να υστερεί σε στυλ. Από αέρινες πουκαμίσες, μέχρι καφτάνια και φορέματα-παρεό, αυτά τα κομμάτια αποτελούν ίσως και τις πιο εύκολες στυλιστικές επιλογές επειδή μπορείς απλώς να τα “ρίξεις” γρήγορα πάνω σου.

Και το καλύτερο; Τα μοντέρνα σχέδια και τα δροσερά υφάσματά τους είναι όχι μόνο λειτουργικά, αλλά και πολύ στυλάτα, ώστε να μπορείς να περάσεις από την παραλία στην απογευματινή βόλτα χωρίς να χρειαστεί να κάνεις ριζική αλλαγή στο outfit σου.

4. Αξεσουάρ

Δεν χρειάζονται υπερβολές για να δώσεις λίγη λάμψη σε ένα summer outfit. Ειδικά αν είσαι φαν του μινιμαλισμού, τα ψάθινα αξεσουάρ είναι το απόλυτο must-have. Από καπέλα, μέχρι τσάντες μπορείς εύκολα να τα ενσωματώσεις σε κάθε καλοκαιρινό look, χωρίς να σκέφτεσαι κάθε φορά πολύπλοκους συνδυασμούς αφού ταιριάζουν αβίαστα με τα πάντα!

Αν πάλι θες να προσθέσεις μια πιο “παιχνιδιάρικη” στυλιστική νότα, δώσε μια ευκαιρία και στα crochet αξεσουάρ. Τα πολύχρωμα bucket hats έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από τις influencers, αφού όχι μόνο προστατεύουν από τον ήλιο, αλλά και βοηθούν να κάνεις το απόλυτο fashion statement!

Ανάμεσα στις βουτιές, τα κυνηγητά και τα σνακ της τελευταίας στιγμής, το στυλ μιας μαμάς δεν χρειάζεται να μένει στην άκρη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με αυτόν τον στυλιστικό οδηγό επιβίωσης όχι μόνο θα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, αλλά θα ικανοποιήσεις και τη fashionista που κρύβεις μέσα σου!