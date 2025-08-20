Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

CINEFIL

/

Σινέ Κάστρο Ρίο: Το πρόγραμμα προβολών έως 27/8/2025

Σινέ Κάστρο Ρίο: Το πρόγραμμα προβολών έ...

«ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ: Η ΤΑΙΝΙΑ» και «Ταιριάζουμε;-Materialists» οι προβολές

Στο Θερινό Σινέ-Κάστρο στο Ρίο Πατρών (τηλ. 2610 994765), από την Πέμπτη 21/8 έως την Τετάρτη 27/8 με ώρα έναρξης 20:30 θα παίζονται σε δυο προβολές «ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ: Η ΤΑΙΝΙΑ»

Διάρκεια:89 λεπτά

Κατηγορία:ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ημερομηνία κυκλοφορίας:21/08/2025

Σκηνοθεσία:Chris Miller

Σενάριο:Pam Brady, Peyo

Χρονολογία Παραγωγής:2025

Όταν ο Μπαμπαστρούμφ απάγεται μυστηριωδώς από τους κακούς μάγους Δρακουμέλ και Φρικουμέλ, η Στρουμφίτα αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τα Στρουμφάκια σε μια αποστολή στον πραγματικό κόσμο για να τον σώσουν. Με τη βοήθεια νέων φίλων, τα Στρουμφάκια πρέπει να ανακαλύψουν τι ορίζει το πεπρωμένο τους για να σώσουν το σύμπαν.

Επίσης με ώρα έναρξης 22.15 θα προβάλλεται η ταινία «Ταιριάζουμε;-Materialists»

Διάρκεια:109 λεπτά

Κατηγορία:ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ, ΚΟΜΕΝΤΙ

Ημερομηνία κυκλοφορίας:07/08/2025

Σκηνοθεσία:Celine Song

Ηθοποιοί:Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal

Σενάριο:Celine Song

Χρονολογία Παραγωγής:2025

Χώρα Παραγωγής:ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, ΗΠΑ

Με φόντο την πολύβουη και εκρηκτικά ζωντανή Νέα Υόρκη, μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και είναι γνωστή για τις ποικίλες και δυναμικές σχέσεις της, η ταινία μας προσφέρει μια μοναδική ματιά στη ζωή της ελίτ της πόλης. Μια νεαρή, φιλόδοξη προξενήτρα της Νέας Υόρκης, που ο κόσμος χρυσοπληρώνει για τις υπηρεσίες της, βρίσκεται ξαφνικά η ίδια σε δίλημμα ανάμεσα στον «τέλειο» σύντροφο και στον όχι και τόσο ιδανικό πρώην της.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Θερινό Σινέ Κάστρο Ρίο Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Cinefil