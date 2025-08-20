Σινέ Κάστρο Ρίο: Το πρόγραμμα προβολών έως 27/8/2025

«ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ: Η ΤΑΙΝΙΑ» και «Ταιριάζουμε;-Materialists» οι προβολές
Στο Θερινό Σινέ-Κάστρο στο Ρίο Πατρών (τηλ. 2610 994765), από την Πέμπτη 21/8 έως την Τετάρτη 27/8 με ώρα έναρξης 20:30 θα παίζονται σε δυο προβολές «ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ: Η ΤΑΙΝΙΑ»
Διάρκεια:89 λεπτά
Κατηγορία:ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
Ημερομηνία κυκλοφορίας:21/08/2025
Σκηνοθεσία:Chris Miller
Σενάριο:Pam Brady, Peyo
Χρονολογία Παραγωγής:2025
Όταν ο Μπαμπαστρούμφ απάγεται μυστηριωδώς από τους κακούς μάγους Δρακουμέλ και Φρικουμέλ, η Στρουμφίτα αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τα Στρουμφάκια σε μια αποστολή στον πραγματικό κόσμο για να τον σώσουν. Με τη βοήθεια νέων φίλων, τα Στρουμφάκια πρέπει να ανακαλύψουν τι ορίζει το πεπρωμένο τους για να σώσουν το σύμπαν.
Επίσης με ώρα έναρξης 22.15 θα προβάλλεται η ταινία «Ταιριάζουμε;-Materialists»
Διάρκεια:109 λεπτά
Κατηγορία:ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ, ΚΟΜΕΝΤΙ
Ημερομηνία κυκλοφορίας:07/08/2025
Σκηνοθεσία:Celine Song
Ηθοποιοί:Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal
Σενάριο:Celine Song
Χρονολογία Παραγωγής:2025
Χώρα Παραγωγής:ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, ΗΠΑ
Με φόντο την πολύβουη και εκρηκτικά ζωντανή Νέα Υόρκη, μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και είναι γνωστή για τις ποικίλες και δυναμικές σχέσεις της, η ταινία μας προσφέρει μια μοναδική ματιά στη ζωή της ελίτ της πόλης. Μια νεαρή, φιλόδοξη προξενήτρα της Νέας Υόρκης, που ο κόσμος χρυσοπληρώνει για τις υπηρεσίες της, βρίσκεται ξαφνικά η ίδια σε δίλημμα ανάμεσα στον «τέλειο» σύντροφο και στον όχι και τόσο ιδανικό πρώην της.
