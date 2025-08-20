Σινέ Κάστρο Ρίο: Το πρόγραμμα προβολών έως 27/8/2025

Στο Θερινό Σινέ-Κάστρο στο Ρίο Πατρών (τηλ. 2610 994765), από την Πέμπτη 21/8 έως την Τετάρτη 27/8 με ώρα έναρξης 20:30 θα παίζονται σε δυο προβολές «ΤΑ ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ: Η ΤΑΙΝΙΑ»

Διάρκεια:89 λεπτά

Κατηγορία:ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ημερομηνία κυκλοφορίας:21/08/2025

Σκηνοθεσία:Chris Miller

Σενάριο:Pam Brady, Peyo

Χρονολογία Παραγωγής:2025

Όταν ο Μπαμπαστρούμφ απάγεται μυστηριωδώς από τους κακούς μάγους Δρακουμέλ και Φρικουμέλ, η Στρουμφίτα αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τα Στρουμφάκια σε μια αποστολή στον πραγματικό κόσμο για να τον σώσουν. Με τη βοήθεια νέων φίλων, τα Στρουμφάκια πρέπει να ανακαλύψουν τι ορίζει το πεπρωμένο τους για να σώσουν το σύμπαν.

Επίσης με ώρα έναρξης 22.15 θα προβάλλεται η ταινία «Ταιριάζουμε;-Materialists»