Επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής – Αντιδράσεις από τους πυροσβέστες

Λίγο πριν κλείσει η Βουλή, εν μέσω σκανδαλολογίας για τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μία απόφαση πέρασε μάλλον απαρατήρητη, αλλά με την δημοσιοποίησή της ξεσήκωσε θύελλες.

Η Βουλή έδωσε το πράσινο φως για αυξήσεις στους υπαλλήλους της, με τη μορφή επιδόματος επικινδυνότητας, που σύμφωνα με εκτιμήσεις ξεκινάει από 2.500 ευρώ και φθάνει τις 4.000 ευρώ.

Η απόφαση πέρασε στο ΦΕΚ με ημερομηνία 15 Ιουλίου του 2025, με το οποίο τροποποιήθηκε ο Κανονισμός της Βουλής, ώστε να προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος στους υπαλλήλους της, με αναδρομική ισχύ.

Στρατιωτικοί αλλά και εποχικοί πυροσβέστες αντιδρούν έντονα, με τους πρώτους να αντιμετωπίζουν μάλλον με σκωπτική διάθεση τον χαρακτηρισμό του επιδόματος "επικίνδυνου" μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της βουλής. Χαρακτηριστική ήταν η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Σωματείου Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑΣΕΣ):

"Το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Σωματείου Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑ.Σ.Ε.Σ.) συνεχώς είναι αποδέκτης θετικών σχολίων από Μέλη του (και όχι μόνο) για τις ενέργειες που προβαίνουν θεσμικοί παράγοντες της χώρας όπως αυτής του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο οποίος μερίμνησε για την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης από 2500€ ως 4000€ στους Υπαλλήλους της Βουλής ως επίδομα "Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας" όπως προκύπτει από το ΦΕΚ Α΄/128/15-7-2025 όπου και τροποποίησε το προτελευταίο και τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 164Δ του Κανονισμού της Βουλής.

Είναι πολύ σώφρων και ορθό, να υπάρχει μέριμνα από την Πολιτεία για το εργαζόμενο προσωπικό που θέτει καθημερινά εαυτόν σε άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

Σίγουρα η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας κατανοεί πως οι επιχειρήσεις που εκτελούν οι στρατιωτικοί, όπως οι ανατινάξεις βομβών, οι ρίψεις αλεξιπτωτιστών και οι πτήσεις των πυροσβεστικών Α/Φ και Ε/Π πάνω από πύρινα μέτωπα ωχριούν σε δείκτη δυσκολίας των κινδύνων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι της Βουλής στους διαφόρους "δαιδαλώδεις" διαδρόμους και τις κλιματιζόμενες αίθουσες αυτού του νεοκλασικού κτηρίου".

Πυρά και από τους εποχικούς πυροσβέστες

Στο ίδιο ύφος και η αντίδραση των εποχικών πυροσβεστών, οι οποίοι δεν λαμβάνουν επίδομα επικινδυνότητας. Τουλάχιστον "ας το βάφτιζαν διαφορετικά" λένε, προτάσσοντας στην οργισμένη αντίδρασή τους τις δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι τα καλοκαίρια.

"Το είδαμε κι αυτό… Οι υπάλληλοι της Βουλής θα λάβουν έως και 4.000€ "επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας", με αναδρομικότητα παρακαλώ!

Απόλυτα λογικό βέβαια!! Δεν είναι μικρό πράγμα να κουβαλάς ποτήρια με νερό στους διαδρόμους, να προσέχεις μην πέσει ο καφές στα πρακτικά, να κινδυνεύεις με τενοντίτιδα από το πληκτρολόγιο ή να πάθεις λουμπάγκο από την περιστρεφόμενη καρέκλα.

Εμείς, αντίθετα, ριχνόμαστε καθημερινά στις φλόγες, μετράμε εγκαύματα, αναπνέουμε καρκίνο και θρηνούμε συναδέλφους στη μάχη με τη φωτιά. Αν όλα αυτά δεν θεωρούνται "επικίνδυνα και ανθυγιεινά", τότε μάλλον η πραγματική μάχη δίνεται στα air condition και στα συρραπτικά της Βουλής.

Με τέτοιες αποφάσεις εξομοιώνονται τα πραγματικά επικίνδυνα επαγγέλματα με τα γραφεία, χάνοντας κάθε αξία ο ίδιος ο όρος "επικίνδυνο & ανθυγιεινό". Αφού αποφάσισαν να τους δώσουν επιπλέον επιδόματα, τουλάχιστον ας είχαν την αξιοπρέπεια να τα βαφτίσουν διαφορετικά".

