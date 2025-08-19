Ουκρανία: Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη Κορυφής της ΕΕ - «Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αμέσως τη βία»

Αρχισε η τηλεδιάσκεψη των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έχει συγκαλέσει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Με ανάρτησή του στο «Χ» ο κ. Κόστα δήλωσε ότι η τηλεδιάσκεψη με τους αρχηγούς των κρατών μελών των χωρών της ΕΕ έχει αρχίσει και πρόκειται για την «ενημέρωση σχετικά με τις συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία. Η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά τον ουκρανικό λαό και τον Πρόεδρο Ζελένσκι». Ο ίδιος δηλώνει ότι η ΕΕ θα συνεχίσει την υποστήριξή της στην Ουκρανία και την ειρηνευτική διαδικασία. «Η Ουκρανία ήταν - και θα παραμείνει - στην κορυφή της ατζέντας των ηγετών τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αμέσως τη βία» τονίσει ο Πρόεδρος.