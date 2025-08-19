Επίθεση Μεντβέντεφ σε Ζελένσκι: “Ποιο τραγούδι θα τραγουδήσει ο κλόουν του Κιέβου για εγγυήσεις”

Back to Top
Η ανάρτηση Μεντβέντεφ για τα τεκταινόμενα στην Ουάσινγκτον και η επίθεση στον Ζελένσκι

Σκληρή «γλώσσα» χρησιμοποίησε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ σχολιάζοντας τις χθεσινές συναντήσεις που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

Σε ανάρτησή του στο X, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας χαρακτήρισε «αντιρωσική» και «φιλοπόλεμη» τη Συμμαχία των Προθύμων, επισημαίνοντας ότι απέτυχαν να επικρατήσουν έναντι του Αμερικανού προέδρου στο δικό του έδαφος.

Ο ίδιος συνέχισε σε ακόμη πιο επικριτικό ύφος κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκαλώντας τον «κλόουν».

 «Η αντιρωσική, φιλοπόλεμη “Συμμαχία των Προθύμων” δεν κατάφερε να επικρατήσει έναντι του Αμερικανού προέδρου στο δικό του “γήπεδο”. Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον κολάκεψε. Το ερώτημα είναι ποιο τραγούδι θα τραγουδήσει ο κλόουν του Κιέβου για εγγυήσεις και εδάφη όταν ξαναφορέσει τη χακί στρατιωτική στολή του» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

