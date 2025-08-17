Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Τροχαίο στη Λάρισα: Γυναίκα με το παιδί της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Τροχαίο στη Λάρισα: Γυναίκα με το παιδί της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Ακόμα ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε σήμερα, Κυριακή (17/8/2025), γύρω στις 7 το απόγευμα στη Λάρισα και συγκεκριμένα επί της οδού Φαρσάλων κοντά στην υπόγεια διάβαση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες που διερευνά ακόμα το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας. Στο ένα από τα οχήματα επέβαινε μια μητέρα με το παιδί της.

Η μητέρα με το παιδί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ειδήσεις Τώρα

#tags Τροχαίο ατύχημα Λάρισα

Ειδήσεις