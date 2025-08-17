Back to Top
Χαλκιδική: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι πέντε ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο

Στον εισαγγελέα Πολυγύρου οδηγήθηκαν οι πέντε ανήλικοι

Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, Δευτέρα, ζήτησαν και έλαβαν οι πέντε ανήλικοι που συνελήφθησαν στη Χαλκιδική από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανίων για το αδίκημα της ληστείας.

Οι πέντε ανήλικοι κατηγορούνται ότι προσέγγισαν σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδαςδύο ανήλικους και με χρήση σωματικής βίας σε βάρος τους, αφαίρεσαν το τσαντάκι του ενός εξ αυτών, ηλικίας 15 ετών, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και μία κάρτα τράπεζας.

 Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

#tags Χαλκιδική Ληστεία

