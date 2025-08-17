Ρακ: «Έχουμε θέμα με τα ανήλικα που πίνουν, η αστυνομία κάνει καλά και ελέγχει»

Ο τράπερ για το ξέσπασμα με τον 15χρονο σε συναυλία -

Απαντήσεις για την αντίδρασή του σε συναυλία του όταν είδε έναν 15χρονο να καταναλώνει αλκοόλ έδωσε ο τράπερ Ρακ, ο οποίος δεν δίστασε να σταματήσει το τραγούδι και να πει «το πίνεις και πας νοσοκομείο... Μην ξαναπιείς μπροστά μου». «Έχουμε θέμα με τα ανήλικα, η αστυνομία ενοχλεί τα μαγαζιά και καλά κάνει. Τα παιδάκια πίνουν και πάνε στο σχολείο και είχαμε και άσχημα περιστατικά πρόσφατα, όποιος θυμάται» ακούγεται να λέει αρχικά σε story που ανέβασε στο Instagram.

Περιγράφοντας τι συνέβη είπε «εγώ είδα ένα παιδάκι να πίνει χθες επιδεικτικά. Το ρώτησα πόσο χρονών είσαι και μου απάντησε "15"... Μάγκας, τρελάθηκα». «Δεν είναι ένα συμβάν, γι' αυτό τρελάθηκα. Μακάρι να υπήρχε κάποιος όταν ήμουν στην ηλικία του να τα πει και σε μένα. Είναι καθημερινά αυτά που βλέπω να συμβαίνουν. Βλέπω καθημερινά πράγματα που απορώ και στεναχωριέμαι» συνέχισε ο Ρακ. Απαντώντας, δε, σε όσους σχολίασαν με αρνητικό τρόπο την αντίδρασή του, ο τράπερ είπε «δεν μπορώ να μην μιλάω, ίσως φταίω εγώ, εγώ αυτό που νιώθω κάνω. Η γνώμη σας δεν με ενδιαφέρει, αυτό που βλέπω λάθος το λέω». «Σαν άτομα με επιρροή έχουμε και άλλο έργο, οι γονείς μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Θέλω φωτισμένα και γερά παιδιά» κατέληξε ο τράπερ. Το βίντεο με τον τράπερ Ρακ στο TikTok Η σκηνή με τον τράπερ Ρακ, που διέκοψε ξαφνικά τη συναυλία του για να απευθυνθεί σε έναν 15χρονο θαυμαστή του, ο οποίος έπινε αλκοόλ μπροστά στην κάμερα, έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Το πίνεις και πας νοσοκομείο... Μην ξαναπιείς μπροστά μου», τον προειδοποίησε με έντονο ύφος.

Το βίντεο, που καταγράφηκε και αναρτήθηκε στο TikTok, διαδόθηκε με ταχύτητα, διχάζοντας το κοινό. Αρκετοί χρήστες εξέφρασαν θετικά σχόλια για την παρέμβασή του, θεωρώντας ότι έστειλε σωστό μήνυμα στους ανήλικους θαυμαστές του, ενώ υπήρξαν και κάποιοι άλλοι που τον επέκριναν για υπερβολική ή προσποιητή αντίδραση. Το «μπράβο» του Άδωνι Γεωργιάδη

Την ικανοποίησή του για την ενέργεια του τράπερ Ρακ να σταματήσει τη συναυλία του επειδή ένας ανήλικος έπινε αλκοόλ, εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Εάν όλοι μας έχουμε την ίδια αντίδραση όταν μπροστά μας πίνουν αλκοόλ ανήλικοι παραβιάζοντας το νόμο, θα σώσουμε ζωές αναφέρει ο υπουργός Υγείας ο οποίος δεν παραλείπει να αναφερθεί σε ρεπορτάζ του protothema.gr για τον 14χρονο στα Χανιά που κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πανηγύρι. Η ανάρτησή του Άδωνι Γεωργιάδη «Συγχαίρω τον τράπερ Ρακ για αυτή του την αντίδραση. Εάν όλοι μας έχουμε την ίδια αντίδραση όταν μπροστά μας πίνουν αλκοόλ ανήλικοι παραβιάζοντας το νόμο, θα σώσουμε ζωές. Για να μή νομίζετε ότι αυτό που σας λέω είναι υπερβολή ή κάποιου είδους καταπίεση δείτε μία άλλη χθεσινή είδηση. Έχουμε με πρόσφατο νόμο μας απαγορεύσει με αυστηρές κυρώσεις, την πώληση και κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους διότι είναι πολύ επικίνδυνο. Ας βοηθήσουμε όλοι σε αυτό. Και πάλι μπράβο για την συμπεριφορά αυτού του τραγουδιστού ήταν η σωστή». Δείτε την ανάρτηση