ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Ο τράπερ Rack τα «έχωσε» σε ανήλικο που έπινε αλκοόλ σε live του

«Θα πας νοσοκομείο, μη ξαναπιείς μπροστά μου»

Μαθήματα στους ανήλικους θαυμαστές του, έδωσε ο τράπερ Ρακ, κατά τη διάρκεια live εμφάνισής του σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας.

Ο γνωστός τράπερ, τη στιγμή όπου βρίσκονταν στη σκηνή και τραγουδούσε, είδε από κάτω του έναν ανήλικο να καταναλώνει αλκοόλ. Όπως φάνηκε από την αντίδρασή του, ενοχλήθηκε και ξεκίνησε να του φωνάζει με αυστηρό ύφος από το μικρόφωνο να μην ξανά πιει αλκοόλ.

«Το πίνεις και πας νοσοκομείο, 15χρονο. Μην ξαναπιείς μπροστά μου», του είπε και στη συνέχεια προσπάθησε να συνεχίσει το live.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά φαίνεται να αρπάζει ένα μπουκάλι αλκοόλ από τα τραπέζια κάτω του και να το δίνει σε συνεργάτη του. Παραμένει άγνωστο αν το συγκεκριμένο «αμαρτωλό» μπουκάλι ήταν της παρέας του 15χρονου ή όχι.

Η αντίδρασή του προκάλεσε αντιδράσεις, θετικές και αρνητικές. Από τη μία τον αποθέωσαν για τη σωστή παρέμβαση του καθώς απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους, από την άλλη, κάποιοι τον κατηγόρησαν πως έπαιζε θέατρο.

Το βίντεο ωστόσο έγινε γρήγορα viral.

