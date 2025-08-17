Κλέλια Ανδριολάτου και Βάσια Κωσταρά απολαμβάνουν διακοπές στη Λευκάδα

«Είστε η Μπριζίτ Μπαρντό και η Κλόντια Σίφερ», τους γράφουν
Στη Λευκάδα βρίσκονται αυτές τις ημέρες η Κλέλια Ανδριολάτου και η Βάσια Κωσταρά.
Η ηθοποιός και η σχεδιάστρια μόδα είναι πολύ καλές φίλες και πολύ συχνά έχουν κοινές αναρτήσεις στα social media.
Αυτό συνέβη και το απόγευμα του Σαββάτου, όταν «ανέβασαν» φωτογραφίες από την παραλία Καλαμίτσι όπου βρέθηκαν.
Οι δύο φίλες επέλεξαν μαύρα μαγιό και πήραν αρκετές πόζες μπροστά στον φακό με τα σχόλια να είναι αποθεωτικά.
Ένας σχολιαστής τους αφιέρωσα τη μαντινάδα «Και όταν ο ήλιος πρωτοβγεί, στέκεται και σας κοιτάζει γιατί και αυτός μπροστά σας, σαν ζητιάνος μοιάζει!!» και ένας δεύτερος εκτίμησε ότι πρόκειται για την «απόλυτη φυσική ομορφιά από την Μπριζίτ Μπαρντό Κλέλια και Κλοντια Σίφερ Βάσια»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr