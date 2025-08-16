GNTM: Oι γυναίκες - έκπληξη στο ριάλιτι του Star

Πληθώρα guest εμφανίσεων θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι τηλεθεατές στον νέο κύκλο του GNTM, του ριάλιτι μοντέλων του Star, του οποίου τα γυρίσματα ολοκληρώνονται στις αρχές Αυγούστου.

Η πρεμιέρα αναμένεται μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, με τη νέα ομάδα να αποτελείται από τους Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Έντι Γαβριηλίδη, Λάκη Γαβαλά, Άγγελο Μπράτη και Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Τι θα συμβεί, όμως, με τις guest celebrity εμφανίσεις;

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, στα νέα επεισόδια θα δούμε -μεταξύ άλλων- την Τάμτα, τη Μπέττυ Μαγγίρα αλλά και τον πρώην παίκτη του ριάλιτι Έντουαρντ Στεργίου – επιλογή αναμενόμενη.

Σήμερα, στη λίστα προστέθηκε ακόμα ένα όνομα, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιώργου Σκρομπόλα στο «Καλοκαιρινό Ραντεβού» του OPEN, στον νέο κύκλο θα δούμε και τη Δέσποινα Μοιραράκη σε ρόλο-έκπληξη.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως τη διαφορά θα κάνει ο Λάκης Γαβαλάς και οι… διεθνείς γνωριμίες του, καθώς ο νέος κριτής του GNTM έχει κανονίσει να συμμετάσχουν στο ριάλιτι πολλοί γνωστοί σχεδιαστές με παγκόσμια αναγνώριση στον κόσμο της μόδας.

ΠΗΓΗ dailymedia.com.gr