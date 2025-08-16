Πρίγκιπας Ουίλιαμ Κέιτ Μίντλετον: Μετακομίζουν σε νέο οικογενειακό σπίτι

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον μετακομίζουν σε ένα νέο οικογενειακό σπίτι με τα τρία παιδιά τους, τον 12χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, την 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον 7χρονο πρίγκιπα Λούις.

«Η οικογένεια θα μετακομίσει αργότερα φέτος», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον στο Page Six στις 16 Αυγούστου. Το βασιλικό ζευγάρι μετακόμισε στο τρέχον σπίτι του, Adelaide Cottage, στο Μπέρκσαϊρ, το 2022 για να είναι κοντά στο σχολείο Λάμπρουκ των παιδιών τους.

Τώρα, φέρεται να μετακομίζουν κοντά, σε ένα ακίνητο οκτώ υπνοδωματίων αξίας 21 εκατομμυρίων δολαρίων που ονομάζεται Forest Lodge στο Windsor Great Park. «Το Windsor έχει γίνει το σπίτι τους», δήλωσε μία βασιλική πηγή στην εφημερίδα Sun.

«Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, όσο ζούσαν στο Adelaide Cottage, υπήρξαν κάποιες πραγματικά δύσκολες στιγμές» αναφέρει. «Η μετακόμιση τους δίνει την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα και ένα νέο κεφάλαιο. μια ευκαιρία να αφήσουν πίσω τους μερικές από τις πιο δυσάρεστες αναμνήσεις», πρόσθεσε η πηγή.

«Το παντοτινό μας σπίτι»

Σε αντίθεση με το Adelaide Cottage, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ λέγεται ότι βλέπουν τη μετακόμιση στο Forest Lodge ως μια «μακροπρόθεσμη» μετακόμιση στο «παντοτινό τους σπίτι». Το βασιλικό ζευγάρι φέρεται επίσης να χρησιμοποιεί δικά του χρήματα για να πληρώσει το πλήρες κόστος για την ανακαίνιση του νέου σπιτιού των ονείρων του, και οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι δεν θα έχουν ούτε προσωπικό που να μένει εκεί μόνιμα.

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ ζούσαν στο Adelaide Cottage, το οποίο δεν απέχει πολύ από το Κάστρο του Windsor, όταν η πριγκίπισσα διαγνώστηκε με καρκίνο πέρυσι.

«Τον Ιανουάριο, υποβλήθηκα σε μια σοβαρή κοιλιακή επέμβαση στο Λονδίνο και εκείνη την εποχή θεωρούνταν ότι η πάθησή μου δεν ήταν καρκινική. Η επέμβαση ήταν επιτυχής», ανακοίνωσε η Κέιτ τον Μάρτιο του 2024.

«Ωστόσο, οι εξετάσεις μετά την επέμβαση διαπίστωσαν ότι υπήρχε καρκίνος», πρόσθεσε τότε. Έπειτα από αρκετούς μήνες εξαντλητικής χημειοθεραπείας, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας αποκάλυψε ότι ολοκλήρωσε τη θεραπεία για τον καρκίνο τον Σεπτέμβριο.

«Οι τελευταίοι εννέα μήνες ήταν απίστευτα δύσκολοι για εμάς ως οικογένεια», δήλωσε η Κέιτ στις 9 Σεπτεμβρίου. «Η ζωή όπως την ξέρετε μπορεί να αλλάξει σε μια στιγμή και έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να πλοηγηθούμε στα φουρτουνιασμένα νερά και στον άγνωστο δρόμο».

«Το ταξίδι του καρκίνου είναι περίπλοκο, τρομακτικό και απρόβλεπτο για όλους, ειδικά για όσους είναι πιο κοντά σας», πρόσθεσε.

Αλλά παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε τη θεραπεία πέρυσι και ανακοίνωσε ότι βρισκόταν σε ύφεση τον περασμένο Ιανουάριο, η Κέιτ εξακολουθεί να αγωνίζεται με την ανάρρωσή της μετά τη θεραπεία.

«Δείχνεις ένα είδος γενναίου προσώπου, στωικότητας μέσω της θεραπείας. Η θεραπεία τελειώνει και μετά είναι σαν, “Μπορώ να συνεχίσω, να επιστρέψω στην κανονικότητα”, αλλά στην πραγματικότητα, η φάση μετά είναι πραγματικά, πραγματικά δύσκολη», είπε τον Ιούλιο.

«Δεν είσαι απαραίτητα πλέον υπό την κλινική ομάδα, αλλά δεν είσαι σε θέση να λειτουργείς κανονικά στο σπίτι όπως ίσως κάποτε», πρόσθεσε η σύζυγος του Ουίλιαμ τον περασμένο μήνα.