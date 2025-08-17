Ο Μαζωνάκης μιλά για δόλιο εγκλεισμό του στο ψυχιατρικό ίδρυμα και η οικογένεια απαντά ότι προστατεύει την υγεία και την ασφάλειά του

Με το μήνυμα ότι «αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του», η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη πήρε το Σάββατο θέση για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον εγκλεισμό του γνωστού τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο από την περασμένη Πέμπτη 14 Αυγούστου.

Σε δήλωση μέσω των δικηγόρων της (δικηγορική εταιρεία «Βλάσσης και Συνεργάτες»), η οικογένεια τονίζει ότι τίποτα άλλο πέρα η ασφάλεια του τραγουδιστή δεν την αγγίζει και δεν την αφορά. «Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις», προσθέτουν.

Η ανακοίνωση της οικογένειας έχει ως εξής:

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σπύρος Βλάσσης

VLASSIS & ASSOCIATES LAW FIRM»

Πάντως ο ίδιος ο Μαζωνάκης σε δήλωση την Παρασκευή μέσω του δικηγόρου του είχε καταγγείλει ότι η μεταφορά του στο ψυχιατρικό ίδρυμα έγινε «με δόλο» από την οικογένειά του, με στόχο, όπως υποστηρίζει, «τη φυσική του εξόντωση» και «την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων». Σημείωσε, μάλιστα, ότι ο εγκλεισμός του συνέβη λίγες ημέρες πριν καταθέσει μηνύσεις εναντίων τους για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Συγγενείς του τραγουδιστή παρουσιάστηκαν το πρωί της 14ης Αυγούστου στο αστυνομικό τμήμα Βάρης – Βουλιαγμένης, έχοντας μαζί τους την εισαγγελική παραγγελία και έδωσαν κατάθεση. Στη συνέχεια, αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του στα νότια προάστια και τον μετέφεραν στο Δρομοκαΐτειο, το οποίο εκείνη την ημέρα εφημέρευε.

Σε ερώτημα αν θα βγει άμεσα από τη δομή, ο δικηγόρος του Μαζωνάκη Γιώργος Μερκουλίδης είπε ότι θα βγει τη Δευτέρα και διευκρίνισε ότι «θα βγει άμεσα, δεν έχει κάτι ψυχιατρικό». Πρόσθεσε δε ότι «δεν έγινε απολύτως τίποτα, κανένας τσακωμός ή φασαρία που να δικαιολογεί» τον εγκλεισμό.

Η εισαγγελική παραγγελία που οδήγησε στον εγκλεισμό

Εν τω μεταξύ, ο δικηγόρος του Μαζωνάκη αποκάλυψε ότι «τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν υπάρχει φυσική παρουσία του Γιώργου με τους στενούς συγγενείς του. Η μόνη συνάντηση έγινε πριν από 4 μήνες με την αδελφή του, τον γαμπρό του και τον δικηγόρο τους στο σπίτι μου όπου τέθηκαν κάποια θέματα αλλά δεν βρέθηκε κάποια λύση. Εμείς τους δηλώσαμε απεριφράστως ότι θα τα πούμε στις αίθουσες των δικαστηρίων».

Υπήρξε και άλλη μια προσπάθεια της αδελφής του Μαζωνάκη να πάει στο σπίτι του πριν από έναν μήνα, με τον τραγουδιστή να αρνείται κάποια συνάντηση.

«Ετοιμαζόμασταν τον Σεπτέμβριο να καταθέσουμε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχει διαπράξει η αδελφή του, κακουργηματικού χαρακτήρα», αποκάλυψε ακόμη ο δικηγόρος.