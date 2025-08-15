Δεκαπενταύγουστος: Χιλιάδες πιστοί προσκυνούν την εικόνα της Παναγίας στην Τήνο - Δείτε βίντεο

Ο ναός της Παναγιάς της Τήνου είναι στολισμένος με σημαίες και αφιερώματα, ενώ γονυπετείς ανεβαίνουν τη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης πιστοί εκπληρώνοντας τα τάματα που έχουν κάνει.

Σήμερα οι εορτασμοί θα κορυφωθούν με τη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στους δρόμους του νησιού.

Με μεγαλοπρέπεια τιμάται η Κοίμηση της Θεοτόκου σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο την Τήνος και τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, όπου χιλιάδες πιστοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό καταφθάνουν για να προσκυνήσουν.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dc2rh2o03rop" ></iframe> </div>

Παράλληλα, στην Τήνο τιμώνται σήμερα και εκείνοι που χάθηκαν, όταν οι Ιταλοί τορπίλισαν και βούλιαξαν την «Έλλη» στο λιμάνι ανήμερα της Παναγιάς. Τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Υπενθυμίζεται ότι στο νησί, ο εορτασμός της Παναγίας καθιερώθηκε με Βασιλικό Διάταγμα του 1836 να είναι οκταήμερος και να διαρκεί έως τα «εννιάμερα της Θεοτόκου», στις 23 Αυγούστου, όταν σε ατμόσφαιρα συγκίνησης ψάλλονται ύμνοι και εγκώμια, μπροστά στον επιτάφιο και την εικόνα.

Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με απόφαση του Λιμενάρχη Τήνου, έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στη χερσαία ζώνη λιμένα Τήνου.

Ο Δήμαρχος Τήνου Παναγιώτης Κροντηράς, σε μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «Φέτος, καθώς η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στην Τήνο, ας ενώσουμε τις προσευχές μας για όσους δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές, που πλήττουν τη χώρα μας. Οι τελευταίες ημέρες είναι ιδιαίτερα δύσκολες για την πατρίδα μας και η σκέψη μας είναι με όλους τους συμπολίτες μας που πλήττονται, με τους ανθρώπους που χάνουν τις περιουσίες τους και με όσους αγωνίζονται με αυτοθυσία, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τους πολίτες, για την κατάσβεση των πύρινων μετώπων».