ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Πλήθος πιστών στην Ιερά Μονή Γηροκομείου

Αρκετοί πιστοί εκπλήρωσαν τα τάματά τους είτε περπατώντας ξυπόλητοι είτε ακόμη και γονατιστοί, διανύοντας όλη τη διαδρομή μέχρι το καθολικό της μονής.

Το αδιαχώρητο επικρατεί από χθες στην Ιερά Μονή Γηροκομείου, η οποία γιορτάζει με λαμπρότητα την εορτή της.

Από το απόγευμα της Πέμπτης, πλήθος πιστών ανηφόριζε με τα πόδια τον λόφο για να φτάσει στο μοναστήρι και να προσκυνήσει τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας.

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη, καθώς αρκετοί πιστοί εκπλήρωσαν τα τάματά τους είτε περπατώντας ξυπόλητοι είτε ακόμη και γονατιστοί, διανύοντας όλη τη διαδρομή μέχρι το καθολικό της μονής.

Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης (ΗΠΑ) Απόστολος, ενώ παρόντες ήταν ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος και ο Επίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος, προσδίδοντας ιδιαίτερη λαμπρότητα στην εορτή

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ιερά Μονή Γηροκομείου

