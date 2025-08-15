Back to Top
Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ – Στα 28,5 εκατ. ευρώ το έπαθλο της Κυριακής

Η κλήρωση της Πέμπτης δεν ανέδειξε νικητή στην κατηγορία 5+1 – Πέντε τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ

Ακόμη ένα τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση 2949 του Τζόκερ την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025, καθώς δεν βρέθηκε νικητής στην πολυπόθητη κατηγορία 5+1.

Το ποσό μεταφέρεται για την επόμενη κλήρωση, την Κυριακή 17 Αυγούστου, με το έπαθλο να αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας φρενίτιδα στους παίκτες.

Στην κατηγορία 5, πέντε τυχεροί παίκτες κατάφεραν να κερδίσουν από 100.000 ευρώ ο καθένας, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και χωρίς το «μαγικό» νούμερο του Τζόκερ, οι απολαβές μπορούν να είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

