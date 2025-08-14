Back to Top
Τζόκερ κλήρωση 2949: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Τα νούμερα που κερδίζουν

Πραγματοποίηθηκε σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου η κλήρωση Τζόκερ.

Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ, σήμερα Πέμπτη (αριθμός κλήρωσης 2948), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 16, 1, 24, 28, 22 και Τζόκερ το 4.

