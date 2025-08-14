Τζόκερ κλήρωση 2949: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποίηθηκε σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου η κλήρωση Τζόκερ.
Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ, σήμερα Πέμπτη (αριθμός κλήρωσης 2948), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 16, 1, 24, 28, 22 και Τζόκερ το 4.
Τραγωδία στα Θωμέικα: 83χρονος καταπλακώθηκε από το αγροτικό του
Φωτιά στην Πάτρα: Σε ύφεση η αναζωπύρωση στην περιοχή του Μπάλα- Προσαγωγή δύο ατόμων για ύποπτες κινήσεις στο σημείο- Ήχησε το 112- ΦΩΤΟ- ΒΙΝΤΕΟ
Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην περιοχή της Ελεκίστρας- Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική
