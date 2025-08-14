Στα σκαριά βιογραφική ταινία για τη θρυλική τραγουδίστρια Σινέντ Ο' Κόνορ

Το φιλόδοξο πρότζεκτ θα αναλάβει η ιρλανδική εταιρεία παραγωγής ie:entertainment
Μια ταινία αφιερωμένη στην αξέχαστη, πολυβραβευμένη ερμηνεύτρια Σινέντ Ο' Κόνορ (Sinéad O'Connor), η οποία έφυγε από τη ζωή το 2023 σε ηλικία μόλις 56 ετών, βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety.
Το φιλόδοξο πρότζεκτ, θα αναλάβει η ιρλανδική εταιρεία παραγωγής ie:entertainment, η οποία ήταν εκτελεστική παραγωγός του βραβευμένου ντοκιμαντέρ για τη θρυλική τραγουδίστρια του «Nothing Compares», μαζί με τις επίσης ιρλανδικές Nine Daughters και See-Saw Films.
Οι δύο τελευταίες εταιρίες παραγωγής έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν για την ταινία «Ammonite».
Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Τζόζεφιν Ντέκερ (Josephine Decker), γνωστή από τo φιλμ «Shirley», σε σενάριο της Ιρλανδής Στέισι Γκρεγκ (Stacey Gregg).
Η Ιρλανδικής καταγωγής τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια αγαπημένων κομματιών όπως το "Nothing Compares 2 U", είχε γεννηθεί στις 8 Δεκεμβρίου 1966, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και απεβίωσεστις 26 Ιουλίου 2023, στο Herne Hill, στο Λονδίνο.
Με στοιχεία & από το ΑΠΕ
