#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Μετά από 48 ώρες στις φλόγες, η Πάτρα μετράει τις πληγές της -ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Μετά από 48 ώρες στις φλόγες, η Πάτρα με...

Με σύμμαχο τους τον καιρό οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν στα ενεργά μέτωπα

Τις πληγές της μετρά η Πάτρα ενώ εξακολουθεί να καίει η μεγάλη φωτιά στις παρυφές της πόλης.

Η πύρινη λαίλαπα άφησε πίσω της καμένα κτίρια, οχήματα και μεγάλη δασική έκταση, ενώ οι μάχες από τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες.

Η Πάτρα πλέον μετρά τις πληγές της από το πέρασμα της φωτιάς.

Δείτε τις φωτογραφίες του Δημήτρη Χριστοδουλόπουλου

