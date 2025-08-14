Μετά από 48 ώρες στις φλόγες, η Πάτρα μετράει τις πληγές της -ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Με σύμμαχο τους τον καιρό οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν στα ενεργά μέτωπα
Τις πληγές της μετρά η Πάτρα ενώ εξακολουθεί να καίει η μεγάλη φωτιά στις παρυφές της πόλης.
Η πύρινη λαίλαπα άφησε πίσω της καμένα κτίρια, οχήματα και μεγάλη δασική έκταση, ενώ οι μάχες από τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες.
Η Πάτρα πλέον μετρά τις πληγές της από το πέρασμα της φωτιάς.
Δείτε τις φωτογραφίες του Δημήτρη Χριστοδουλόπουλου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr