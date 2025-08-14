Μετά από 48 ώρες στις φλόγες, η Πάτρα μετράει τις πληγές της -ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Τις πληγές της μετρά η Πάτρα ενώ εξακολουθεί να καίει η μεγάλη φωτιά στις παρυφές της πόλης.

Η πύρινη λαίλαπα άφησε πίσω της καμένα κτίρια, οχήματα και μεγάλη δασική έκταση, ενώ οι μάχες από τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες.

Η Πάτρα πλέον μετρά τις πληγές της από το πέρασμα της φωτιάς.

Δείτε τις φωτογραφίες του Δημήτρη Χριστοδουλόπουλου