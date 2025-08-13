Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Πάτρας σημειώνει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ σε ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Αχαΐας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκτός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου Πάτρας, την Τρίτη 12 Αυγούστου, στην Κάτω Αχαΐα, κατέκαψε περιμετρικά το Επιχειρηματικό Πάρκο, με τις απώλειες να περιορίζονται σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και μία αποθήκη. Η παροχή νερού υπήρξε αδιάλειπτη από το δίκτυο του Επιχειρηματικού Πάρκου, χάρη στη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που διαθέτει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, επικουρώντας το δύσκολο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από το πρωί ξεκίνησε και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου αποκαθίσταται σταδιακά, ακολουθώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας.»