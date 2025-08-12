Στην Ελλάδα για μυστικές διακοπές ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και οι κόρες τους

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο πού μένει η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας , το περιοδικό εκτιμά ότι πιθανότατα η διαμονή τους γίνεται στη βίλα στο Κρανίδι που διαθέτουν ο βασιλιάς Βίλεμ-Αλεξάντερ και η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας.

Νέες βασιλικές αφίξεις, μετά από αυτές της βασίλισσας Καμίλα, φαίνεται ότι είχαμε στην Ελλάδα τα προηγούμενα 24ωρα με το περιοδικό Hola! της Ισπανίας να αναφέρει ότι στη χώρα μας βρίσκονται ο Βασιλιάς Φελίπε , η βασίλισσα Λετιθια και οι κόρες τους, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η ινφάντα Σοφία.

Την είδηση για το ταξίδι του βασιλιά Φελίπε και της οικογενειάς του στην Ελλάδα μετέδωσε πρώτη η ιστοσελίδα mujerhoy.com επικαλούμενη τα δημόσια στοιχεία από τις πτήσεις της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, επιβεβαιώθηκε ότι ένα ιδιωτικό σκάφος που ζητήθηκε από το ισπανικό παλάτι προσγειώθηκε στις 21:30 το βράδυ της 7ης Αυγούστου.

Η ίδια ιστοσελίδα συντάσσεται, επίσης, με την εκδοχή φιλοξενίας του βασιλιά Φελίπε και της βασίλισσας Λετίθια από τους γαλαζοαίματους της Ολλανδίας γράφοντας ότι «πιθανότατα κατευθύνθηκαν σε κάποια έπαυλη με τείχη για να προφυλαχθούν από τους φωτογραφικούς φακούς των παπαράτσι».

Κατά το επίμαχο δημοσίευμα, οι φετινές διακοπές μπορεί να είναι πιο σύντομες για τη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας κυρίως λόγω της κατάστασης της υγείας της αδελφής της βασίλισσας Σοφίας, Ειρήνη.