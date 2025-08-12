Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

11 επώνυμοι Έλληνες που «έχασαν» τα παιδιά τους και βυθίστηκαν στο πένθος

11 επώνυμοι Έλληνες που «έχασαν» τα παιδ...

«Τους πρώτους μήνες έλεγα στην Παναγία ότι δεν πρόσεξε το παιδί μου»

Βαρύ ήταν το κλίμα στην κηδεία της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένα , χθες Δευτέρα 11/8.

Η 34χρονη έφυγε από τη ζωή έπειτα από ανακοπή καρδιάς και το τελευταίο «αντίο» ειπώθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

ο σοκ για την τόσο ξαφνική και τραγική απώλειά της είναι μεγάλο. Πολλά ωστόσο είναι τα επώνυμα πρόσωπα που βίωσαν αυτό τον μεγάλο πόνο, που όσα χρόνια και αν περάσουν θα είναι αβάσταχτος.

Οι διάσημοι, παρά την καταξίωση και την επιτυχία τους στα επαγγελματικά τους πεδία, δεν είναι ανίκητοι απέναντι σε αυτό τον απόλυτο πόνο. Η απώλεια του παιδιού τους, τους βυθίζει σε έναν κόσμο που κανείς δεν θα ήθελε ποτέ να γνωρίσει, αναγκάζοντάς τους να αντιμετωπίσουν την πιο σκοτεινή πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly

Ειδήσεις Τώρα

Η Τζένιφερ Άνιστον για τον χωρισμό της με τον Μπραντ Πιτ 20 χρόνια μετά: «Το θέμα ήταν πολύ πικάντικο για τον κόσμο»

Τζένιφερ Λόπεζ: Γρύλος περπάτησε στον λαιμό της και τον έδιωξε σαν «σωστή ντίβα»

Παντρεύονται ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Spotlight