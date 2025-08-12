11 επώνυμοι Έλληνες που «έχασαν» τα παιδιά τους και βυθίστηκαν στο πένθος

Βαρύ ήταν το κλίμα στην κηδεία της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένα , χθες Δευτέρα 11/8.

Η 34χρονη έφυγε από τη ζωή έπειτα από ανακοπή καρδιάς και το τελευταίο «αντίο» ειπώθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

ο σοκ για την τόσο ξαφνική και τραγική απώλειά της είναι μεγάλο. Πολλά ωστόσο είναι τα επώνυμα πρόσωπα που βίωσαν αυτό τον μεγάλο πόνο, που όσα χρόνια και αν περάσουν θα είναι αβάσταχτος.

Οι διάσημοι, παρά την καταξίωση και την επιτυχία τους στα επαγγελματικά τους πεδία, δεν είναι ανίκητοι απέναντι σε αυτό τον απόλυτο πόνο. Η απώλεια του παιδιού τους, τους βυθίζει σε έναν κόσμο που κανείς δεν θα ήθελε ποτέ να γνωρίσει, αναγκάζοντάς τους να αντιμετωπίσουν την πιο σκοτεινή πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης.

