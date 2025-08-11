Εορταστικές εκδηλώσεις στο Βραχνί Καλαβρύτων από 11 έως 17 Αυγούστου 2025

Το Σάββατο 16-8 θα γίνει συναυλία με το μουσικό συγκρότημα “Μεν & Δε(ν)”, με ώρα έναρξης 21:30
Ένα πλούσιο πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων έχει προγραμματιστεί στο γραφικό, ορεινό Βραχνί Καλαβρύτων αυτές τις μέρες του Αυγούστου 2025.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: Με χαρά σας προσκαλούμε στις εορταστικές εκδηλώσεις, που θα παρουσιάσει και φέτος η «Πολιτιστική Δράση Δ.Ε. Βραχναιίκων» στο γραφικό Βραχνί Καλαβρύτων για την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου!
Οι εκδηλώσεις μας αρχίζουν με ένα εργαστήριο παρασκευής της παραδοσιακής Βραχνιώτικης μπουγάτσας, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 & την Τρίτη 12 Αυγούστου στο Κτήριο «Τιμόθεος Χρονίδης», ενώ το απόγευμα της Τρίτης στον ίδιο χώρο θα υπάρξει κέρασμα της μπουγάτσας για όλον τον κόσμο.
Την Τετάρτη 13 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο εικαστικό εργαστήρι για παιδιά & ενήλικες στο Κτήριο «Τιμόθεος Χρονίδης», ώρες 10:00-13:00.
Την Πέμπτη 14 Αυγούστου θα διεξαχθούν διασκεδαστικά ομαδικά παιχνίδια & αγωνίσματα για μικρούς & μεγάλους στην Πλατεία Ι. Σταυροπούλου, ώρες 18:30-20:30.
Την Παρασκευή 15 Αυγούστου θα λειτουργήσει η έκθεση των έργων του εικαστικού εργαστηρίου στο Κτήριο «Τιμόθεος Χρονίδης», ώρες 11:00-13:00 & 18:00-20:00.
Το Σάββατο 16 Αυγούστου 2025 στην Πλατεία Ι. Σταυροπούλου θα πραγματοποιηθούν με τη σειρά οι εξής εκδηλώσεις:
- Παραδοσιακοί χοροί από μέλη του χορευτικού μας, ώρα 20:00
- Απονομή βραβείων & αναμνηστικών, ώρα 20:30
- Κλήρωση της λαχειοφόρου, ώρα 21:00
- Συναυλία με το μουσικό συγκρότημα “Μεν & Δε(ν)”, ώρα 21:30.
Την Κυριακή 17 Αυγούστου θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εκδηλώσεων με προβολή ταινίας στο Κτήριο «Τιμόθεος Χρονίδης» στις 20:00.
Ευχόμαστε σε όλους, μικρούς & μεγάλους, κατοίκους & επισκέπτες του χωριού, να περάσουν όμορφα στο Βραχνί & να απολαύσουν τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας!, αναφέρει τέλος η ανακοίνωση.
Το Βραχνί βρίσκεται στους πρόποδες του Χελμού ενώ 3 χιλιόμετρα πιο πάνω είναι το Σούβαρδο Καλαβρύτων, χτισμένο μέσα στα έλατα.
