Τήνος: Ταξίδι στο νησί της Παναγίας και του windsurfing

Το θαύμα της Τήνου δεν είναι μόνο η εικόνα της Παναγίας, που την έχει κάνει ξακουστή.

Είναι η άγρια ομορφιά που θα σας συνεπάρει: βράχοι σμιλεμένοι από τον άνεμο, παραλίες με βαθιά μπλε νερά, κυκλαδίτικα χωριά σκαρφαλωμένα στις πλαγιές.

Σε αυτό το νησί των Κυκλάδων, χίλια ακόμα θαύματα θα ανακαλύψετε: παραλίες απόμερες ή οργανωμένες, για καταδύσεις ή windsurfing, ντόπιες γεύσεις εξαιρετικές που σερβίρονται στα χωριά, γονατιστούς προσκυνητές στην πόλη και τοπία σεληνιακά! 750 ξωκκλήσια και εκκλησίες, 600 περιστεριώνες και 34 οικισμοί, καθόλικοι και ορθόδοξοι, αλλά και το ιερό του Ποσειδώνα, όπου εξαγνίζονταν οι προσκυνητές πριν περάσουν στο ιερό νησί της Δήλου. Αν την γνωρίσετε, θα μείνετε πιστός μια για πάντα σε αυτήν.

Ανακαλύψτε τα αξιοθέατα της Τήνου



Περιπλανηθείτε στα γραφικά χωριά, ξεχωριστά στολίδια στις Κυκλάδες

Πύργος, Καρδιανή, Υστέρνια, Κτικάδο, Τριαντάρος-Μπερδεμιάρος, Φαλατάδος, Λουτρά, Τριπόταμος. Τα χωριά της Τήνου, στολίδια λευκά στις πλαγιές και τους κάμπους. Περπατήστε τα ένα προς ένα: παντού μάρμαρο…

Στις πλατείες, τους φεγγίτες, τις κρήνες που θα πιείτε νερό. «Αέρας» Κυκλάδων πνέει παντού. Ανακαλύψτε τα με μια στάση στα παραδοσιακά καφενεία κάτω από τη σκιά του πλατάνου για καφέ ή μεζέ: τηνιακό τυρί, λούζα και γλυκόπιοτη ρακή. Αυτό είναι καλωσόρισμα.

Εντυπωσιαστείτε με τη γλυπτική, την καλλιτεχνική παράδοση της Τήνου

Ο μύθος λέει ότι ο Φειδίας δίδαξε τη γλυπτική στους Τηνίους. Στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, τα μουσεία Μαρμαροτεχνίας και Τηνίων Καλλιτεχνών στον Πύργο, στο μουσείο της Ευαγγελίστριας θα θαυμάσετε αθάνατα έργα νεοελληνικής γλυπτικής.

Ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο Δημήτρης Φιλιππότης, οι αδερφοί Φυτάλη, ο Λάζαρος Σώχος και ο Γεώργιος Βιτάλης έχουν αφήσει εδώ την κληρονομιά τους. Μάθετε τα μυστικά της τέχνης τους, παρακολουθώντας μαθήματα σε εργαστήρια μαρμαρογλυπτών.

Απαθανατίστε τους περιστεριώνες, εκτροφεία που είναι έργα τέχνης

Το σήμα-κατατεθέν του νησιού και από τα πιο εντυπωσιακά «έργα τέχνης» των Κυκλάδων. 600 περίτεχνοι περιστεριώνες φτιαγμένοι με σχιστόλιθο, πέτρα και ασβέστη, γεμάτοι «λιθοκεντήματα». Τα περιστέρια πετούν ολόγυρα και αντιστέκονται σε κάθε προσπάθειάς σας να τα φωτογραφίσετε…

Ανεβείτε στην Παναγία της Τήνου, την ιερή πλευρά του νησιού

Κάθε Δεκαπενταύγουστο χιλιάδες πιστοί συγκεντρώνονται στην Τήνο, για να συνοδεύσουν τη λιτανεία της θαυματουργής εικόνας του νησιού. Η Παναγία της Τήνου ίσα ίσα που διακρίνεται πίσω από τα αμέτρητα αφιερώματα που τη στολίζουν.

Πεσμένοι στα γόνατα οι προσκυνητές ανηφορίζουν από το λιμάνι ως το προσκύνημα, που υψώνεται από το 1880 πάνω από την πόλη της Τήνου. To θαύμα της πίστης φανερώνεται μπροστά σας.

Μαγευτείτε από τον Βωλάξ, ένα σεληνιακό τοπίο στη μέση του Αιγαίου

Γύρω από το χωριό Βωλάξ, με έκπληξη αντικρίζετε ένα οροπέδιο με τεράστια βότσαλα. Σαν να τους πέταξε γίγαντας, οι στρογγυλοί γρανίτες εκατομμυρίων ετών σε δεκάδες διαφορετικά μεγέθη δεν είναι μετεωρίτες ούτε τα απομεινάρια κάποιας Τιτανομαχίας, αλλά γεωλογικό φαινόμενο σφαιρικής αποσάθρωσης. Ζήστε την άγρια ομορφιά του σεληνιακού τοπίου διασχίζοντας την περιοχή Κακόβολο, από το Φαλατάδο προς την Παναγία Κακή Σκάλα.

Σκαρφαλώστε στον Ξώμπουργο, μια κορυφή με θέα τα άλλα νησιά

640 μέτρα πάνω από τη γη, ο βράχος του Ξώμπουργου ξεχωρίζει σε όλο το νησί! Στη ρίζα του η καθολική μονή της Ιεράς Καρδίας, ένα από τα αξιοθέατα της Τήνου. Στην κορυφή του το άπαρτο κάστρο του Ξώμπουργου, το πιο ψηλό του Αιγαίου κάποτε, που έπεσε μετά από προδοσία το 1715 και οι Τούρκοι το κατέστρεψαν. Από εκεί ψηλά βλέπετε όχι μονάχα την Τήνο, αλλά και τη Σάμο, την Ικαρία, τη Νάξο, τη Δήλο. Και ανασαίνετε Αιγαίο.

Οι κρυμμένοι θησαυροί της Τήνου

Extreme sports στη θάλασσα

Αναρρίχηση στον βράχο του Ξώμπουργου, bouldering στους γρανίτες του Βωλάξ, windsurfing στη Μεγάλη Κολυμπήθρα, καταδύσεις. Οι διακοπές στην Τήνο είναι ιδανικές για τους λάτρεις της αδρεναλίνης.

Μονοπάτια πνιγμένα στη φύση

Ακολουθήστε το δίκτυο των παλιών μονοπατιών του νησιού και θα αποκαλυφθούν μπροστά σας μικρά θαύματα: ερειπωμένοι οικισμοί, βρύσες, μύλοι, ξωκκλήσια και περιστεριώνες, ξερολιθιές και καταπράσινα λιβάδια.

Η κρυφή παραλία Λιβάδα

Η παραλία που ξεχωρίζει για τα γλυπτά-βράχια της και τα άγρια νερά της. Αφήνοντάς την πίσω σας, θα περπατήσετε μέχρι τον φάρο στο ακρωτήρι Παπαργύρας και θα κάνετε τον γύρο του ψηλότερου βουνού της Τήνου, του Τσικνιά.

Υπάρχουν πολλά αξιοθέατα στην Τήνο, εκτός από την ξακουστή Παναγία. Πανέμορφα χωριά κοσμούν το νησί απ’ άκρη σ’ άκρη με γραφικές πλατείες και ανθοστόλιστα σπίτια. Αξίζει επίσης να επισκεφθείτε τους Περιστεριώνες.

Οι διακοπές στην Τήνο είναι συνυφασμένες με την Παναγία. Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επισκέπτονται το νησί για τα πανέμοργα χωριά, τις πεντακάθαρες παραλίες, τις επιλογές για σπορ στη θάλασσα, και τα τοπικά εδέσματα.

