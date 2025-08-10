Συνάντηση Τραμπ- Πούτιν: Διπλωματικό «πόκερ» ενόψει της συνόδου στην Αλάσκα- «Ανοικτός σε τριμερή με Ζελένσκι ο πρόεδρος των ΗΠΑ»

Στην πολυαναμενόμενη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου είναι στραμμένα τα μάτια όλου του πλανήτη, καθώς οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τις επιλογές για την επίτευξη μίας μακροπρόθεσμης ειρηνικής λύσης στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ξεκαθάρισε ότι καμία συμφωνία δεν θα είναι έγκυρη χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου, κάτι το οποίο υπογραμμίζουν και οι Ευρωπαίοι.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, διακρίνεται μία διάθεση να είναι παρών στη συνάντηση και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ανοικτός στη διεξαγωγή μιας τριμερούς συνάντησης κορυφής στην Αλάσκα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει επί του παρόντος διμερή συνάντηση με τον Πούτιν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ έχουν προσκαλέσει επίσημα τον Ζελένσκι στην Αλάσκα, ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Ο πρόεδρος (σ.σ. των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ) παραμένει ανοιχτός σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής με τους δύο ηγέτες. Αυτή τη στιγμή, ο Λευκός Οίκος επικεντρώνεται στον σχεδιασμό της διμερούς συνάντησης που ζήτησε ο πρόεδρος Πούτιν».

Από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίσθηκε ότι δεν υπάρχουν οι «προϋποθέσεις» για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς ο Ουκρανός ομόλογός του επιμένει σε μια τέτοια συνάντηση κορυφής. «Δεν έχω τίποτα εναντίον του γενικά. (Μια συνάντηση) είναι εφικτή, αλλά πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για να γίνει. Δυστυχώς, είμαστε ακόμα μακριά από αυτές τις προϋποθέσεις», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Νωρίτερα ρεπορτάζ που μετέδωσε το αμερικάνικο δίκτυο NBC News, το οποίο επικαλείται έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ και τρία άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις συζητήσεις, ανέφερε ότι στην αμερικανική προεδρία «συζητείται» το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Ζελένσκι στην Αλάσκα.

«Είναι υπό συζήτηση», δήλωσε ένα από τα άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

Ο ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ και τα άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις δήλωσαν ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί καμία επίσκεψη και ότι δεν είναι σαφές εάν ο Ζελένσκι θα βρεθεί τελικά στην Αλάσκα για συναντήσεις.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι είναι «απολύτως» πιθανό. «Όλοι είναι πολύ αισιόδοξοι ότι αυτό θα συμβεί», προσέθεσε.

Η ουκρανική κυβέρνηση δεν απάντησε σε αίτημα του NBC News για σχόλιο.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, καθώς προσπαθεί να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Ο Λευκός Οίκος είχε αρχικά θέσει ως προϋπόθεση για τη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου τη συνάντηση του Πούτιν με τον Ζελένσκι, αλλά ο Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι αυτό δεν ήταν προϋπόθεση.

Εάν ο Ζελένσκι ταξίδευε στην Αλάσκα, δεν είναι σαφές εάν αυτός και ο Πούτιν θα βρισκόντουσαν ποτέ στον ίδιο χώρο, ανέφερε ένα από τα άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

Η έντονη διπλωματική δραστηριότητα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έρχεται μετά τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, με τον Πούτιν στη Μόσχα, πριν από την προθεσμία της Παρασκευής που είχε θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον Ρώσο ομόλογό του για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός ή να αντιμετωπίσει νέες κυρώσεις.

Ο Πούτιν δεν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός, αλλά πρότεινε τα βασικά σημεία μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία θα επέτρεπε στη Ρωσία να διατηρήσει μεγάλες εκτάσεις του ουκρανικού εδάφους. Ο Ζελένσκι δήλωσε χθες, Σάββατο ότι οι Ουκρανοί «δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας «θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο».

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης εργάζονταν το Σάββατο για να προσπαθήσουν να κερδίσουν την υποστήριξη της ουκρανικής κυβέρνησης και των Ευρωπαίων ηγετών για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός.