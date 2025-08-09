Η πρόταση Πούτιν για να τελειώσει ο πόλεμος- Το «όχι» Ζελένσκι και το «μήνυμα» Τραμπ

Μερικές ημέρες πριν από το κρίσιμο τετ α τετ στην Αλάσκα ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου

Μερικές ημέρες πριν από το κρίσιμο τετ α τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, η ρωσική πλευρά παρουσίασε στην κυβέρνηση των ΗΠΑ το σχέδιο του Βλαντιμίρ Πούτιν για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να ξεκαθαρίζει πως δεν θα κάνει πίσω εάν δεν υπάρξουν σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις από πλευράς του Κιέβου.



Αυτό αποκάλυψαν στην εφημερίδα Wall Street Journal Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι, που είπαν ότι ο βασικός όρος της Μόσχας είναι η απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς και τη διατήρηση του ελέγχου του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ και φυσικά της Κριμαίας, που άλλωστε προσαρτήθηκε το 2014.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζητά ολόκληρες τις περιφέρειες αυτές, παρότι μεγάλο μέρος τους παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (9/8) ότι «οι Ουκρανοί δεν θα δώσουν τη Γη τους στους κατακτητές», προσθέτοντας παράλληλα ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συζητήσει «πραγματικές λύσεις» που θα φέρουν την ειρήνη στην περιοχή. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε συμφωνία χωρίς την Ουκρανία θα ήταν αντίθετη στην ειρήνευση. Οι όροι που έθεσε ο Ρώσος πρόεδρος προβλημάτισαν Ευρωπαίους αξιωματούχους, όπως μεταδίδει το CNNi, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι πρόκειται απλώς για μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού από πλευράς της Μόσχας, με στόχο να αποφευχθούν οι δευτερογενείς κυρώσεις και χωρίς να γίνονται ουσιαστικές παραχωρήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε διαμηνύσει ότι την Παρασκευή (8/7) θα τίθεντο σε ισχύ νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να πιέσει τον Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν το Δεκαπενταύγουστο



Η αποκάλυψη των αιτημάτων του Βλαντιμίρ Πούτιν έρχεται ενώ «κλείδωσε» η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα. Η ανακοίνωση του τετ-α-τετ έγινε από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο μέσω του Truth Social ενώ λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε από πλευράς του Κρεμλίνου στο ρωσικό πρακτορείο Tass. «Θα γινόταν και νωρίτερα αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν ρυθμίσεις ασφαλείας που πρέπει να γίνουν» είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προχώρησε και σε ένα σχόλιο που μπορεί να ερμηνευτεί και ως «μήνυμα» στον Ουκρανό ομόλογό του.

«Θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών», είπε χαρακτηριστικά, αναφέροντας παράλληλα ότι το ζήτημα θα συζητηθεί σύντομα. Δεν έδωσε, όμως, περισσότερες πληροφορίες.