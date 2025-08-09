Hλεία: Σε ύφεση η φωτιά στο Χελιδόνι

Νέα αναζωπύρωση σημειώθηκε στο πύρινο μέτωπο της Ηλείας, το οποίο καίει από χθες
Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά στο Χελιδόνι Ηλείας, η οποία αναζωπυρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, το πύρινο μέτωπο καίει δασική έκταση και νωρίτερα επιχερούσαν και εναέρια μέσα.
Το πύρινο μέτωπο της Ηλείας καίει από την Παρασκευή.
